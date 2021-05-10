數字人民幣試點進入新階段　網商銀行入列

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-05-10 09:03

數字人民幣App是中國試點數字人民幣的應用平台，六大國有銀行已經通過設立子錢包的模式參與其中。網商銀行（支付寶）參與後，參與數字人民幣子錢包公開測試的商業銀行已經達到七家。

《上海證券報》報道，數字人民幣子錢包再度擴容，中國國內首批網路銀行之一的網商銀行成為嚐鮮者，成為第七家參與公測試點的商業銀行。此次網商銀行子錢包中標識的是網商銀行（支付寶）。目前，另外一家網路銀行微眾銀行子錢包在數字人民幣App中尚未激活。

多位專家認為，網商銀行（支付寶）參與公測，不僅對於數字人民幣的測試是個好消息，對於網商銀行（支付寶）而言，同樣有着巨大機遇。未來隨着微眾銀行啓動公測，數字貨幣應用更具看點。多位業內人士表示，網商銀行（支付寶）參與測試意味着數字人民幣試點進入一個新階段。

上海浦東改革與發展研究院金融研究室主任劉斌表示，以前測試以國有六大行為主，並沒有涉及第三方支付機構。如今，網商銀行（支付寶）可以作為運營機構參與其中，説明未來數字人民幣的試點主體、試點場景和範圍可能會有很大變化。對於數字人民幣來説，是一個很好的促進。一方面，前期的試點依靠傳統國有銀行的積極性尋找合適的試點場景，但傳統銀行在支付領域尤其是移動支付領域並沒有太大優勢，而且推廣機制也需要進一步完善；另一方面，網商銀行加入以後，可以利用其在電子商務、移動支付、金融科技等領域的優勢，探索數字人民幣更廣闊的應用場景，對於數字人民幣的推廣應用具有重要推動作用。