商品已處於大牛市？　丁Sir僅受航運運力等因素影響｜投資理財

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-10 14:14

商品價格近期走勢如同脫韁野馬，升勢一發不可收拾。其中有銅博士之稱的銅價每噸已突破1萬美元，鐵礦石價格在今日更出現於極短時間內，跌升1成的恐佈現象。商品價格大幅攀升，對相關礦務企業帶來支持。於中俄邊境生產品位為65%鐵礦石的鐵貨（1029），股價半日勁升14.7%。不過有市場人士提醒投資者，近期商品價格飆升，並非是大牛市重臨，只受到航運市場出現瓶勁等因素，並呼籲不應高追相關股份。

銅價一個月累升逾15%

其實早於去年第四季，商品價格升勢已呈現。踏入今年升幅似有加快跡象，其中銅價在1個月前，每噸仍在9,000美元左右，今日已高見10,361美元，累計升幅達15.2%。大行高盛亦唱好銅價，認為銅可以成為新石油，至2025年可以高見1.5萬美元；對沖基金Livermore Partners看法更牛，預料在未來5至10年銅價可以攀升2萬美元。

商品價格升勢持續，亦引發市場人士對通脹升溫的憂慮，因基本金屬及農產品價格上升，商家自然將成本轉嫁，屆時市民生活難免受影響。各大央行亦因此有可能調整現行的寬鬆貨幣政策，不利未來股市走勢。

不過在音樂未停頓前，未見投資者離棄股市，特別是商品資源股，近期成為投資者寵兒，就以鐵貨為例，以中午收市報0.39元計算，在短短一個月累升82%，表現相當突出。反映出在商品價格攀升的大環境下，商品資源股出現超強勢表現。

丁Sir﹕商品價格距歷來高位有一段距離

商品價格及商品資源股出現爆升表現，令投資者憧憬商品市場已出現大牛市。不過人稱「丁Sir」的茂宸證券經已部第一副總裁丁世民卻指出，目前商品市場並非處於牛市，近期價格上揚只是航運市場受到疫情等因素影響，又指出大牛市指涉的情況是在基本因素良好下，價格持續上揚，可是多種商品與歷來高位仍有相關距離，更明言若中央政府不再針對內地樓市推出調控措施，才有機會出現商品大牛市。

他又指出鐵礦石價格攀升，亦與中澳關係有關。隨著中澳關係不如以往密切，中澳雙方之間已出現貿易爭拗，僅鐵礦石貿易未受波及之餘，更從去年起內地加大對澳洲生產的鐵礦石入口，以防日後再無法入口來自澳洲的鐵礦石。

在談及商品及資源股走勢時，丁世民從技術上多項商品價格已超買，相關股份股價已明顯升過龍，不建議投資者高追。