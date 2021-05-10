虛擬銀行｜livi推先買後付虛擬扣賬卡　100蚊簽賬都可分期

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-05-10 19:29

虛擬銀行livi bank推出「livi PayLater Mastercard」虛擬扣賬卡，設自動分期功能，適用於介乎100元至獲批核信用額的簽賬，還款期選項由3至36個月。livi產品總監洪滿霜表示，該行的發展步伐由儲蓄，再到支付，今推出此虛擬扣賬卡，是全港首間引入「先買後付」概念，透過Mastercard虛擬扣賬卡提供簽賬即時分期服務的銀行，冀未來數周內再推新產品，此外該行亦會在財富管理方面多做工作。

洪滿霜。（機構提供）

該行今年3月推出livi Debit Mastercard以來，平均簽賬金額約400港元，最高金額大約5萬港元，目前約四成livi客戶擁有livi Debit Mastercard。洪指，livi客戶可享所有「livi PayLater」簽賬均可享3個月手續費豁免，客戶可提早全數償還簽賬款項，而無需繳付提前結清費用。至於以livi Debit Mastercard網上購物付款可享的8%現金回贈，則暫未適用於。

手續費方面，個人化每月手續費需在到期日或之前與分期款項一同繳付，每月還款總額將自動從liviSave賬戶扣除。如客戶未能於到期日或之前全數繳付應繳款項，該行將自有關款項到期日起，按日收取逾期利息，其實際年利率4.77%至27.5%。洪補充，利息已較坊間信用卡為低，手續費率則是個人化的設定，視乎客戶狀況，最低3.71%。