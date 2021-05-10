美團拼多多被約談　涉多項突出問題

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-05-10 21:34

5月10日，中國網路企業拼多多及美團被中國上海市消費者權益保護委員會約談。

5月10日，美團被上海市消保委約談。（視覺中國）

據上海市消保委微信公眾號5月10日發佈的消息，「五一」前後，上海消費市場投訴總體平穩，但與此同時，線上平台類消費爭議相對集中多發。為此，上海市消保委於10日下午約談了拼多多及美團（3690）。

上海市消保委稱，拼多多的主要問題包括：一是商品質量問題；二是假冒侵權問題；三是強制取消訂單；四是虛假發貨問題；五是售後服務問題；六是砍價拉新問題。

而美團的主要問題則包括：一是取消訂單引發的退款問題；二是訂送餐、生鮮蔬菜配送不履約問題；三是頁面誤導消費者的問題。

上海市消保委要求拼多多及美團在平台經營過程中要摒棄唯流量思維，要從保護消費者合法權益的角度，真正落實平台主體責任。

上海市消保委對拼多多提出的要求如下：

一是強化對商户的資質審核，杜絕假冒偽劣產品的上線；二是要誠信履約，對商家的虛假髮貨、強制砍單等行為絕不姑息、嚴肅處置；三是切實履行好平台在消費者權益保護方面的責任，對於消費者的投訴，要做到應收盡收並及時妥善處理；四是平台不能夠依仗其市場優勢地位，提高中間環節收費，增加消費者與商户的不合理負擔；五是平台應對照相關法律法規的要求，糾正其在拉新活動中存在的虛假、誘導等行為。

上海市消保委對美團提出的要求則包括：

一是完善頁面描述和服務規則，特別是涉及消費者權益的重要內容，要以顯著方式向消費者加以提示；二是切實履行訂單義務，如果遇到特殊情況導致住宿、票務等約定無法履行的，平台也應主動聯繫消費者協商解決；三是公平設置與平台商户的約定與收費，不依仗市場優勢地位增加商户和消費者的不合理負擔；四是嚴格物流配送時效性，保障訂單及時按地配送到位，杜絕虛假簽收的情況；五是對社區團購等新業務當中遇到的涉及消費者合法權益的新問題要及時研究解決對策，優化業務模式，形成社區團購消費者權益保護規範。