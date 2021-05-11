美股納指挫2.6%　恒指難逃一跌　騰訊美團沽壓仍強

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-11 09:31

港股上日先高後低，跌至28400點有承接。隔晚美股三大指數全數走低，預期港股今日難逃一跌，有機會跌穿28300點頭肩頂頸線支持位。現時，不論美股或是港股市場，科技股板塊皆明顯走弱，股王騰訊（0700）上日跌穿600元大關以及南非股東配股價，今日料仍見沽壓。

納指挫2.6% 道指單日轉向

美股方面，三大指數跌0.1%至2.6%。特別的是道指出現單日轉向，早段一度升至35000點大關創新高，不過在通脹憂慮下尾市轉跌，結束五連升，主要受累大價科技股如蘋果公司、微軟及英特爾等下挫2.1%至3%。至於科技股主導的納指表現走弱，全日走低挫2.6%，創逾一個月低。美股龍頭科技股表現走低，勢令港股已經疲弱的科指雪上加霜。

上日大價科技股如蘋果公司、微軟及英特爾等下挫2.1%-3%（路透社）

當中股王騰訊上日不但跌穿600元心理關口，更一度失守595元南非大股東Naspers 配股價。不過，騰訊跌穿重要關口，總是吸引投資者低吸。首先，上日港股尾市一度見逾千買盤，在590元排隊低吸騰訊；同時，北水仍舊青睞騰訊，上日港股通（滬）最高資金淨流入活躍股份為騰訊，錄 4.18億港元。

不過，考慮到今次科技股的跌勢全面，在內受到中國加強行業監管影響；在外亦受累美股同業因估值高而下挫，所以現時盲目低吸風險較高。參看騰訊ADR，較本港收市價進一步低逾2%，下行機會仍較大，初步看能否守穩3月中低位588.5元。

電商拼多多同遭約談 美股挫逾9%

另一間龍頭科技股美團，股價連跌九個交易日（累跌16%），除了創辦人王興日前於社交媒體上貼出嘲諷秦始皇的唐詩《焚書坑》，市場憂慮是影射近日的監管環境之外；昨晚上海市消保委指出，約談了美團 ，指出了美團在消費者權益保護方面存在的突出問題，要求美團在平台經營過程中要摒棄唯流量思維，要從保護消費者合法權益的角度，真正落實平台主體責任。

美團雖然表明進行自查與整肅，並將於近日向消保委遞交整改報告，不過股價今日進一步下跌機會仍較高。參看同日遭約談的另一間電商拼多多，該公司在美股下挫了逾9%。至於美團的ADR，亦較本港上日收市價進一步下跌逾3%，今日股價料會進一步跌穿250天牛熊線。