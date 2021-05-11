港股勁跌580點險守二萬八關　科技股全面捱沽　汽車股齊倒車

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-11 16:32

【16:09】港股全日跌580點

港股全日跌580點，收報28015點。科技指數跌236點，報7649點。國企指數收報10431點，跌219點。

科技股走勢相當疲弱，美團（3690）跌幅收窄，全日跌525%，報249元，騰訊（0700）曾失守570元，中午收市報584.5元，跌1.76%，小米（1810）跌2.38%，報24.6元，阿里（9988）跌3.53%，報207.6元，京東（9618）收市報272.2元，跌5.22%。

汽車股亦紛紛下跌，吉利（0175）跌6.35%，報17.98元，長汽（2333）跌5.01%，報18.22元，廣汽（2238）跌1.61%，報6.74元。

【15:12】港股跌幅收窄至588點

大市跌幅收窄，恒指最新報28006點，跌588點，國指跌230點，報10420點，科指最新報7641點，跌244點。

前期連續大跌的餐飲股迎來反彈，截至發稿，九毛九（9922）漲超4%，呷哺呷哺（0520）升逾1%，海底撈（6862）漲超2%。

大和發研報稱，九毛九旗下的品牌「九毛九」及「太二酸菜魚」於5月1至4日假期期間，同店銷售額表現已分別恢復至2019年同期的92%及108%，其中太二分店的翻枱率更較今年首季有明顯提升，未有受部分餐點加價所影響。

大和重申對九毛九的「買入」評級，目標價由31.5元上調至34.5元，以反映九毛九及太二品牌調整後企業價值倍數。

【13:57】港股跌幅收窄至440點

日清（1475）於中午已公布首季業績，按年少賺5%，不過股價在午後卻轉跌為升，最新報6.02元，升2.2%。

其他必需消費品股方面，康師傅（0322）跌0.1%，報14元，統一企業中國（0220）跌0.7%，報9.36元。

大市跌幅收窄，恒指最新報28154點，跌440點，國指跌186點，報10464點，科指最新報7661點，跌224點。

【13:29】資源股普遍下跌

昨日表現突出的資源股，今日紛紛下挫，洛陽鉬業（3993）跌6.3%，江西銅（0358）跌5.3%，五礦資源（1208）跌2.6%，中鋁（2600）跌3.4%，馬鋼（0323）跌4.9%。

恒指午後仍維持逾500點跌幅，報28073點，跌521點，國指報10438點，跌212點，恒生科指報7634點，跌251點。

【13:06】恒指午後報27958點

恒指中午收市報27958點，跌637點，國指中午收市報10394，跌256點，恒生科指跌301點，報7584點。

千百度 （1028） 午後升幅擴大至76%，破頂高見0.6元，暫為升幅最大股份，現升73.53%，總市值12.25億元。

【12:00】恒指中午收市報27982點

恒指中午收市報27982點，跌613點，國指中午收市報10398，跌252點，恒生科指跌296點，報7589點。成交額為1,094.53億元。

科技股走勢相當疲弱，美團（3690）今早仍未止瀉，半日跌7.9%，報242元，騰訊（0700）曾失守570元，中午收市報577.5元，跌2.9%，小米（1810）跌2.4%，報24.6元，阿里（9988）跌3.5%，報207.6元，京東（9618）中午收市報271.8元，跌5.3%。

汽車股亦紛紛下跌，吉利（0175）跌5.6%，報18.12元，長汽（2333）跌3.9%，報18.44元，廣汽（2238）跌1.9%，報6.72元。

濠賭股亦處於弱勢，銀娛（0027）跌3.7%，報64.85元，金沙（1928）報34元，跌2.7%，永利（1128）跌2.6%，報13.32元。

油股今日亦隨大市回落，中石油（0857）及中海油（0883）均跌逾3%。

【11:56】恒生指數報27971點

內地股市半日向下。滬指低開低走，一度跌穿3400點大關，最低見3384點，之後收復3400點大關，收報3418點，跌9點或0.27%，成交額2407億元人民幣。

深證成指反覆向下，最低見13696點，收報13832點，跌85點或0.61%，成交額2824億元，兩市合共成交額5231億元。

創板指險守2900點，收報2901點，跌20點或0.7%。

【11:31】恒生指數跌650點

大市跌勢擴大，曾低見27910點，最新報27944點，跌650點，科指最新報7569點，跌316點，國指最新報1387點，跌263點。

昨日低收的海底撈（6862），今早出現反彈，最新報42.6元，逆市升1.3%，為表現最佳藍籌股。

【10:49】恒生指數跌554點

汽車股表現疲弱，吉利（0175）跌5.3%，報18.18元，長汽（2333）跌4.4%，報18.34元，東風（0489）跌2.3%，報6.95元，廣汽（2238）跌1.8%，報6.73元。

港股則維持逾500點跌幅，惟暫收復28000點關，報28023點，跌572點，國指報10433點，跌217點，科指報7586點，跌299點。

【10:10】恒生指數跌623點

港股持續受壓，恒指最新報27972點，跌623點，國指最新報10394點，跌256點，科指最新報7564點，跌321點。

bilibili（9626）跌超8%，創上市新低，美團（3690）瀉7.53%，騰訊（0700）跌3.28%，阿里（9988）跌超3%，小米（1810）跌2.58%，京東（9618）跌超6%，快手（1024）跌5.42%。

中國有贊（8083）績後大跌，低開近15%，現跌23.81%，報1.6元。

黃金股回吐，招金 （01818） 跌近半成；紫金 （02899） 跌近9%；山東黃金 （01787） 跌5%；中國黃金 （02099） 跌逾4%。

【09:41】科技股全面下挫

港股跌勢加劇，恒指曾失守28000點，低見27987點，最新報28026點，跌568點，國指最新報10404點，跌246點，科指最新報7568點，跌317點。

美團（3690）曾低見244元，最新報248.6元，瀉5.4%，騰訊（0700）跌3.4%，報575元，阿里（9988）跌3%，報208.8元，小米（1810）跌3.6%，報24.3元，京東（9618）瀉5.9%，報270.2元，快手（1024）跌5.1%，報227.6元。

【09:20】恒生指數低開309點

恒生指數低開309點或1.08%，報28286點；科指低開212點，報7673點；國企指數低開154點，報10496點。

美團（3690）跌4.79%，京東集團（9618）跌近5%，百度（9888）跌近3%，bilibili（9626）跌超6%，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）跌超2%，小米（1810）跌逾1%，快手（1024）跌超4%。

中國有贊（8083）績後大跌，低開近15%，現跌14.76%，報1.79元。

中國有贊日前公佈今年首季業績，第一季度有贊所服務商家的總交易額達到236億元，按年增長13%；收入4.2億元，按年增長近12%；整體毛利率59%，提升2個百分點。