美股重挫　恒指跌穿二萬八　對沖基金大佬：通脹是市場「黑天鵝」

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-11 10:33

美股昨夜重挫，三大指數全數走低，拖累恒指今早一度跌穿二萬八，對沖基金大佬就指出，持續通脹是市場「黑天鵝」，可能會導致股市出現意想不到的暴跌。

紐約聯儲銀行4月調查顯示，美國消費者預期一年後通脹升至3.4%，是2013年9月以來最高，高於3月時的調查所得的3.2%。調查結果又顯示，消費者預期3年後通脹為3.1%，與3月時調查結果相同。

而中國4月居民消費價格（CPI）按年增長0.9%，預期增長1%，前值增長0.4%。中國4月工業生產者出廠價格（PPI）按年增長6.8%，預期增長6.5%，前值增長4.4%。

學者料聯儲局年內改變政策立場

究竟經濟復蘇帶來的通脹壓力是暫時的，還是會對市場產生持久的影響？

對沖基金管理公司潘興廣場資本管理公司（Pershing Square Capital Management）的創始人兼行政總裁Bill Ackman表示，持續的通貨膨脹可能會導致股市出現意想不到的暴跌。

他表示，美國總統拜登（Joe Biden）的基礎設施提案、處於歷史低位的利率和聯儲局的寬鬆政策，將為美國GDP「爆炸性」復甦。

長期以來，寬鬆政策一直推動股市上漲。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）又強調，通脹的任何上升都將是暫時的。

但許多華爾街人士預測，美聯儲將比預期更快地改變，沃頓商學院教授Jeremy Siegel上周五就表示，聯儲局將在今年改變其政策立場，將給股市帶來一個「清算日」。