天貓foodpanda搞網購　HKTVmall面臨兩強手　母企港視曾挫近7%

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-11 10:49

面對阿里巴巴（9988）旗下天貓香港，以及來自德國的foodpanda皆就本港購團市場作布局。另一方面HKTVmall母企香港電視（1137）最新公布4月的總商品交易額下跌，股價今早跟隨大市向下，一度低見8.53元，挫近7%，最新報8.8元，仍跌3.93%。

HKTVmall推出「HKTVExpress（極速送）」等一系列新電子商貿項目；foodpanda就推出「pandago」；天貓香港亦都正式上線營運，主打本地特色商品。

HKTVmall創辦人王維基早前被問到如何面對同業競爭，就表示HKTVmall平均每個月都有逾百萬的瀏覽客戶及5億元以上銷售額，當中4,000個合作商戶中，不少都有1小時內的派送需求，造就新業務發展，並指「有競爭，香港經濟先至有更加好嘅發展。」

foodpanda香港董事總經理賴偉昕接受本地媒體訪問時表示，foodpanda主打24小時服務，最快15分鐘送到，而市面一般網購最快都要翌日才能送到，又指「唔怕競爭、亦都習慣競爭」。

天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅表示，越來越多公司投資本地電商，代表本港電商市場開始起步，而「天貓香港」月活躍用戶人數比同業好，並以協助本地商家發展電商業務為目標，之後亦會根據市場需求，考慮是否投入生鮮市場。