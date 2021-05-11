ARKK跌至6個月低位　9成持倉遭血洗　女股神淪為「女估神」？

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-11 14:47

被網民封為女股神和契媽的Cathie Wood旗艦基金ARKK跌至六個月低點，其持有的股票，在周一（10日）有超過9成昨夜暴跌，只有5隻倖免未出現下跌。最終跌逾5%收市，報103.98美元。

專注投資於具有顛覆性科企的基金ARKK下跌5.2%，是納斯達克100指數跌幅的兩倍。目前該指數已較2月份的峰值下跌逾30%。

在該基金5月7日披露的投資組合中，有兩隻生物科技股備受打擊，Twist Bioscience（TWST）暴跌逾17%，為2月5日以來的最差單日表現。NanoString Technologies（NSTG）股價下跌了12%。而ARKK最大持倉Tesla（TSLA）亦下跌6.4%。

ARKK跌至11月以來的最低水平

曾經在市場上炙手可熱的ARKK去年回報率高達153%，最近卻遭到拋售，且拋售潮可能愈演愈烈。

本月已有超過11億美元的資金流出了ARK基金，據FactSet的數據，Cathie Wood旗下的5隻基金在本月已流出近20億美元。

從技術角度上來看，ARKK已經跌穿200天移動平均線，Instinet執行董事Frank Cappelleri表示，該基金和其他投機性成長型ETF，必須企穩200天移動平均線之上後再上升，而不只是僅僅反彈幾日，如果無法做到就難以令投資者返場。

ARKK跌至11月以來的最低水平。（彭博）

Cathie Wood投資風格遭質疑

Cathie Wood在上周表示，她的投資策略將在數年後獲得豐厚回報，科技股的下跌只是使她的基金獲得了強勁的反彈，預計年均複合成長率為25至30%。

CFRA ETF及共同基金研究部負責人Todd Rosenbluth表示，將ARKK評級從五星降至兩星，意味着未來九個月ARKK跑贏大市可能性下降。該基金投資組合中的資產價格上漲過多，吸引力大大降低。此外，0.75%的費率再加上平均風險/回報亦降低了該基金的吸引力。

Morningstar分析師Robby Greengold亦看淡ARK Innovation，指出該基金「青睞沒有盈利、波動性大而且可能同時大幅下跌的公司」，Cathie Wood的投資風格更是從自下而上選股的角度來看待風險的，而不是試圖模擬各種市場條件下的整體投資組合。隨着該基金資產基礎的膨脹，流動性下降，投資者更容易蒙受嚴重損失。

此外，Cathie Wood在上周大手買入Twitter（TWTR），該股累計下跌5.2％。不過，佔該基金持倉量約2.8％的Coinbase（COIN）上漲11.3％，創下自4月14日上市以來的最佳成績。