港股急插逾600點　穿頸線兼失守兩萬八　盧Sir：大機會觸250天線

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-11 11:41

隔夜美股走低，道指升逾300點破頂後急回，最終倒跌收市；科技股為主的納指更收跌2.55%。港股今早裂口低開309點，開市不足10分鐘，跌幅已擴至600點以上。專家認為，今日港股已出現向下突破，估計最終將下試250天線水平，即約26400點左右。

港股早段急插，跌幅最多高達684點，美團（3690）一度再挫8%以上；股王騰訊（0700）更一度低見566.5元，回補1月8日的上升裂口573元。其他重磅股亦見明顯調整，友邦（1299）挫逾2%失守100元；港交所（0388）跌逾2%；阿里巴巴（9988）最多跌逾3%，失守「反壟斷底」207.2元，低見207元。

港股今日出現下跌裂口，並失守兩萬八關，後市或向250天線調整。（Bloomberg）

放量下跌情緒較恐慌 或向下低見26400點

結好證券客戶投資組總裁盧駿匡指，今日大市明顯向下突破，分別失守4月12日的28274點及5月3日的28256點兩個近期低位。他認為，當大市以失守28300點的重要支持，相信下一步將下試3月25日的低位27505點。

他指出，今天恒指沽壓明顯較大，裂口低開報28286點，並很可能是全日高位，反映整體市場氣氛偏淡，開市首15鐘成交額已達400億元以上，出現放量下跌，市場情緒較恐慌。

盧駿匡相信短期大市無法修補今天的下跌裂口，而大市的下跌目標將設於250天線，即26400點水平。他重申，如早前所提及恒指已出現頭肩頂的形態，量度跌幅低至26000點以下；而近日20天線已正式跌穿50天線，回調目標設於250天線水平。他更提到一點，留意港股於2月中出現31183點的高位後，已形成一個「尖頂」，加上3月底由27505點回升至29405點後，似乎出現另一個「圓頂」，故短期走勢並不樂觀，而今年兌現「五窮月」的機會甚大。