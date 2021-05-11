高盛唱好大宗商品　料價格還有更多上行空間

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-05-11 15:17

高盛認為大多數大宗商品都存在供需缺口，這會導致價格上漲，並預計彭博大宗商品寬基指數（BCOM）在未來12個月內的回報率將達到6.8%。

高盛於上周五（7日）發佈研報，繼續看多好大宗商品市場，尤其建議投資者繼續看好銅、鋁、原油和天然氣。

高盛表示，大宗商品通常不會直線上漲，除非處於需求被破壞的極端時刻，而在這種時刻，價格可能會爆炸式上升。

高盛看好大宗商品價格走勢。（資料圖片）

高盛認為，儘管對美國經濟增長見頂的擔憂仍在，但大宗商品的表現依然強勢，且遠超其他風險資產，這強化了他們對做多大宗商品的呼籲，並相信未來將會有更大回報，並預計彭博大宗商品寬基指數（BCOM）在未來12個月內的回報率將達到6.8%。

對於具體商品，高盛表示，目前雖然只有玉米、鋼鐵和木材的價格上漲過於迅速，但其他大多數大宗商品都存在供需缺口，這都會導致價格上漲。但目前，這些商品存在一個「鞏固期」，在此期間供需都會根據更高的價格進行調整。

此前，BCOM的五個子行業都有所上漲，在4月表現強勁。其中農業板塊上漲14%，玉米和豆類尤為突出；工業金屬板塊上漲9%。在此基礎上，BCOM今年以來上漲17%，並創下歷史新高。

高盛還表示，鴿派的聯儲局、強勁的新興市場以及全球通脹，加強了大宗商品和美元的負反饋循環，這也讓再通脹交易，即做大宗商品好倉、沽空美債和美元成為了可能。