美團十連跌累蒸發近4000億元　想入市博反彈？　專家話唔好！

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-11 17:45

美團（3690）股價近期跌跌不休，讓支持者心傷不已。公司股價連日尋底，或與先遭內地監管部門約談，後創辦人王興失言有關。在最近兩個交易日，沽壓相當沉重。繼昨日（10日）瀉7%後，今日（11日）延續跌勢，更曾低見240元，不過在逾十億元北水淨流入力撑下，最終以249元收市，再挫逾5%，為連續第十個交易日下跌。

回想十個交易日前，即4月27日收市價313元，當時市值1.9萬億元，與今日收市價249元﹑市值為1.51萬億元相比，短短十日蒸發近4,000億元。反映出該藍籌科技股走勢相當疲弱。不論是否美團的擁躉，皆不其然問一句﹕該股究竟何時才見底？

花旗料互聯網平台用户增長將放緩

花旗發表報告，相信美團及拼多多（PDD）遭約談是符合對互聯網平台的整體監管方向，目的是保障消費者權益，及確保合理和公平的競爭。

該行表示，上海消保委指出互聯網公司過分強調用戶流量，對業務發展是不健康，又指引互聯網平台改善自身管理以保障商戶及消費者。花旗相信，互聯網平台的用戶增長料將放緩，可能導致交易總額（GMV）或收入增長放緩，且成本或會上升及需額外投資以符合監管要求，對股價的威脅可能長期存在。

不過，該行又認為，有關企業的更長期增長前景可望受惠，有更健康的經營環境和更合理競爭，用戶及商戶體驗改善亦會為互聯網經濟產生更大的價值等。

王興在飯否上載唐齡後，惹來市場人士不同解讀，其後再加以解釋。（資料圖片）

瑞信：若全數支付騎手社保 每單位成本將升一成

瑞信發表報告，指南京市政府近日出台新規，要求企業需為全職外賣騎手繳付社會保障金，美團目前與外賣騎手屬外判合約形式，並無支付任何社會保障金，若按最壞情境作出評估，美團要為外賣騎手全面支付社會保障金，每單位騎手成本將上升10%。

該行認為，美團可以通過優化騎手組合及透過削減補貼以減輕相關影響，對其強大執行力及在服務領域長期發展前景具信心，但短期內，因內地反壟斷調查持續，加上社保事件潛在影響，可能對美團估值看法，目前維持美團「跑贏大市」評級及目標價410元。

麥格理：料220至230元為下一個支持位

麥格理發表報告，市場擔心美團可能面臨監管及行業競爭的壓力，該股昨日（10日）股價下挫7%，因不利的新聞消息持續增加，而投資者亦關注美團首席執行官王興早前於社交平台言論事件。

該行表示，若市場續下調對美團的估值預測，料美團股價下一個支撐位可能在220至230元，但同時指國家市監局對公司反壟斷的調查尚未得到解決，在不確定性因素持續下，估計將會利淡美團股價。

麥格理表示，較高估值的股份一旦面臨風險挑戰是，即使估值由預測市盈率60倍下滑33%，其估值高達預測市盈率40倍仍屬昂貴，投資者將會關注股份何時才會完成調整、何時才可再介入，而該行目前對美團的目標價316元及維持「中性」評級。

圖右為光大新鴻基證券策略師伍禮賢（圖右）預料，美團股價可能將跌至去年水平。（賴啟燊攝）

伍禮賢料股價有小幅反彈

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，美團受負面消息影響，再加上科技股普受壓，美團股價更跌穿250天移動平均線，跌勢急促、公司前景不確定性大，料短期可能有小幅反彈，但中期下降趨勢不變，投資者不宜追反彈，風險較大。預料美團股價可能將跌至230元至235元，待本月回穩，投資者方可考慮長線部署。