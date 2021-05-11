「新興市場之父」麥樸思：通脹威脅短期不會消失

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-11 21:45

美股周一（10日）三大指數全數走低，拖累恒指今日（11日）一度跌穿二萬八，有「新興市場之父」之稱的麥樸思（Mark Mobius）指出，由於各大央行在COVID-19疫情期間大印鈔票，通脹威脅短時間內不會消失。

麥樸思接受外電訪問時表示，持續上行的通脹會對全球儲備貨幣產生壓力，令美滙受壓。同時，價格上升速度的加快，可能支持原材料價格的漲勢。

他續稱，這種狀況對新興市場有利，未來幾年這些市場的增長速度將會較發達市場更快。近期受到科技股下跌和遭受疫情惡化打擊的印度股票尤其具有吸引力。

不過，他又指，面對持續的低利率，諸如市盈率一類的常規參數已不再是穩妥的指引，需要關注的是資本回報率和股息收益率，投資者的布局必須結合價值股與增長股。

大摩預料美股或回調兩成。 （資料圖片）

大摩：今年美股或回調20% 但明年可再創新高

對於後市走勢，大摩表示，在過去的周期中，1994年、2004年和2011年是可比年份，今年的回報亦將平平，其間會有10至20%以上的修正。但該行強調，距離衰退的低谷只有一年時間，而新的牛市往往會持續數年。因此，無論今年市場經歷怎樣的調整，都可能在明年創造更高的高點。

專家：通脹持續可能會導致股市出現意想不到的暴跌

對沖基金管理公司潘興廣場資本管理公司（Pershing Square Capital Management）的創始人兼行政總裁Bill Ackman表示，通脹持續可能會導致股市出現意想不到的暴跌。

他表示，美國總統拜登（Joe Biden）的基礎設施提案、處於歷史低位的利率和聯儲局的寬鬆政策，將為美國GDP「爆炸性」復甦。