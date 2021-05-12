港股全日高收揚217點　阿里、小米領軍齊漲6%　微盟勁升逾8%

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-12 16:27

港股勁瀉580點，險守二萬八關。隔晚美股亦受挫，三大指數齊向下，道指收市挫473點或1.36%，收報34269點；納指收市微跌0.09%，收報13389點；標指下滑0.87%，收市報4152點。蘋果遭女股神Cathie Wood減持，其股價曾回吐3.2%，收市跌0.7%。亞太區股市今早亦向下走，日經指數跌0.12%，韓國KOSPI指數跌0.95%。

【16:10】周大福全日揚逾5%

恒生指數收報28231點，升217點或0.78%；恒生科技指數升2.8%，收報7861點；國企指數收報10556點，升125點；大市成交額1,610億元。

阿里巴巴 （9988）領軍，全日彈升6.1%，收市報220.2元；小米（1810）亦收升6.1%，收報26.1元；京東（9618）升5.22%，收報286.4元；美團（3690）十連跌後反彈，股價升2.5%，收報255.2元；嗶哩嗶哩（9626）勁升6.7%，收報778元。

其他熱炒股，微盟（2013）全日揚8.4%，收市報14.96元；閱文（0772）漲7.6%，收報79元；金山軟件（3888）升7%，收報57元。

周大福（1929）全日上揚5.5%，收市報13.04元。

龍湖（0960）全日跌3.5%，收市報45.75元。

比亞迪（1211）全日漲4.9%，收報148.9元。吉利（0175）倒升2.1%，收報18.36元；長城亦升2.3%，收報18.64元。

台積電插中芯（0981）當炒，股價一度跌逾2%，低見22.5元，其後倒升3.5%，收報23.8元。

【15:43】美團重上250元

港股最新28179點，升165點，國指最新報10537點，升105點，科指升188點，報7838點。

美團（3690）重上250元，最新報253.6元，升1.8%，小米（1810）升6.1%，報26.1元，明日公布第4財務業績的阿里（9988），升6.1%，報220.2元。

【15:10】ASM太平洋跌逾6%

恒生指數午後持續向上，現報28154點，升140點或0.5%；恒生科指升2.5%，報7839點；大市暫成交金額1,335.09億元。

阿里巴巴（9988）續造好，現飆6%，報220元；美團（3690）揚1.9%，報253.8元；騰訊（0700）亦升1.9%，報595.5元。

ASM太平洋 （0522） 遭剔出MSCI香港指數，股價跌逾6%，低見102元；現報102.9元，仍跌5.8%。

【14:10】台灣股市收市報15902點

台灣股市收市報15902點，跌680點或4.1%，其中重磅股台積電大跌9.7%，富邦金控挫6.4%，宏碁跌5.6%。

【13:24】阿里巴巴升幅擴大至近6%

恒生指數午後繼續28000點拉鋸，最近升13點，報28026點。

阿里巴巴午後升幅擴大至5.8%，報219.6元；美團（3690）亦升2.25%，報254.6元；小米（1810）上揚4.5%，報25.7元。

中芯國際 （0981） 升近4%，高見23.95元，現報23.85元，升3.7%。

【12:10】美團連跌10日一度飆逾半成

台灣股市曾暴跌8%，連累日本及韓國股市亦挫2%，港股亦高開低走半日失二萬八關，恒生指數中午收報27910點，跌103點或0.37%；恒生科指則漲106點或1.4%，收報7755點；國企指數收報10452點，微升20點或0.2%。大市成交金額909.97億元。

科網股反彈，美團（3690）連跌10日，一度飆逾半成，高見262.6元，中午收報253.2元，仍升1.7%，半日成交金額51.7億元。騰訊（0700）揚1.54%，報593.5元；阿里巴巴（9988）漲4.05%，收報216元；百度（9888）亦升3.7%，收報183.2元；小米（1810）升1.4%，收報24.95元。

周大福（1929）半日飆7%，中午收報13.22元，成交金額2.51億元。

龍湖集團（0960）領跌，半日挫4%，收報45.5元，成交金額3.46億元，暫為表現最差的藍籌。

友邦（1299）、滙豐（0005）半日受壓，分別跌2.23%及1.65%。

【11:50】台股瀉5.7%

台灣昨（11日）新增7個新冠本土病例，進入社區感染期，當局由即日起至6月8日提升疫情警戒至第二級；台股今日（12日）半日收市瀉946點或5.7%，收報15646點，為全球主要股市連續兩日跌幅最傷。

大立光跌2.2%，聯發科跌9.7%，宏碁跌6.9%，日月光跌7.7%，中信金跌7.6%，富邦金控跌9.6%，鴻海精密挫6.1%。

【11:39】ASM太平洋挫近半成

台積電股價大跌近9%，拖累台灣股市曾瀉約8%之餘，作為台積電供應商的ASM太平洋（0522），股價亦受波及。最新報104元，跌4.8%。

【11:17】濠賭股逆市向下

恒生指數最新報28046點，升32點或0.12%；恒生科指最新報7819點，升170點或2.23%。

比亞迪（1211）新造價149.3元，升5.14%。

濠賭股逆市向下，其中藍籌股銀娛 （0027） 跌2.1%；金沙 （01928） 亦跌1.3%。

阿里巴巴（9988）現升逾半成，報218.2元；美團（3690）亦彈2.9%，騰訊（0700）漲2%。

【10:20】美團反彈逾半成

美團（3690）反彈逾半成，報261.6元，暫成交金額為31.6億元。阿里巴巴（9988）、京東（9618）亦漲逾4%；小米（1810）仍升1.4%。

恒生指數現漲88點式0.32%，報28102點。科指漲2.45%，報7836點。

舜宇（2382）4月手機鏡頭出貨量升逾一成一，股價今早一度高見176元，飆逾4%，現造175元，仍升3.6%，成交金額5.95億元。

【09:55】微盟飆逾一成

恒生指數倒跌22點或0.08%，報27991點；科指仍升1.22%，報7742點；成交金額暫為337.73億元。

周大福 （1929） 一度高見13.86元，飆逾一成，現仍升8.74%，報13.44元；成交金額1.28億元；周生生（0116）亦漲3.4%，報12.3元。

科技股方面，閱文（0772）漲3.5%，報76元；微盟（2013）飆逾一成，現報15.2元；金山軟件亦升半成；百度（9888）漲逾4%；阿里巴巴（9988）、京東（9618）漲近4%。

【09:20】恒生指高開60點

恒生指數開升60點或0.21%，報28073點；科指高開105點或1.38%，報7755點；國企指數開升64點或0.62%，報10495點。

騰訊（0700）平開，報584.5元；美團（3690）開升0.8%，京東集團（9618）彈升2.4%，報278.8元；百度（9888）回彈3.3%，報182.4元；bilibili（9626）亦升4%，報758元；阿里巴巴（9988）漲超3.6%，報215元；小米（1810）亦彈升3.5%，報25.45元；快手（1024）揚近4%，報236元。

滙豐（0005）開跌0.31%，報48.2元；友邦（1299）亦跌0.35%，報98.35元；港交所（0388）則升0.27%，報445.4元。

資源股方面，中石油（0857）開報3.17元，升1.28%；中石化（0386）升1.22%，報4.16元；中鋁（2600）則跌0.2%，報4.94元。

微盟集團（2013）首季度訂閱解決方案收入按年增長逾一倍，截至3月31日付費商戶數較去年同期增長約兩成二。今早股價高開4.4%，報14.4元。

周大福 （1929） 獲納入MSCI香港指數，股價升6.2%。