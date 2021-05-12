論通脹｜通脹揭幕前　道指歷史高位急跌　聯儲商家各自盤算

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-12 20:33

35000點，是美股道指本周一（10日）首次成功升抵歷史高位；不過，道指當日走勢逆轉，掉頭向下，更在周二大挫近500點，市場普遍將原因歸咎於一個耳熟能詳的問題——通脹。大宗商品物價近期屢見新高，國際銅價、鐵礦石期貨價全數破頂。投資市場憂慮一旦美國通脹隨之升溫，聯儲將難以抽手不理，貨幣政策的一個小動作，將對股市掀起大變，因而將焦點放在本港時間今晚8時半，美國將發布的通脹數據。目前市場預期通脹按年升3.6%，勢將創下2011年11月以來最高。

本港時間今晚8時半，美國將發布的通脹數據。目前市場預期通脹按年升3.6%，勢將創下2011年11月以來最高。

在官方通脹數據揭幕前，紐約聯邦儲備銀行發表在上月對1300個家庭進行的調查結果，顯示消費者對未來1年通脹預期中值為3.4%，是2013年9月以來最高；對3年通脹的預期維持於3.1%不變。另外，對未來1年樓價上升的預期中值，創紀錄新高。

財金官員：力求淡化通脹威脅

有指通脹是股市的敵人，美國的大牛市，從來是依靠聯儲局「無上限」的買債計劃及超低息環境支撐。

不過，投資者都知道，聯儲其實並不需要對股市升跌負責，聯儲真正的功能，是維持物價平穩以及就業最大化。一旦美國物價急升，聯儲局要將貨幣政策轉向的壓力會加重。

聯儲主席鮑威爾強調，通脹只是暫時性的，並重申會維持寬鬆貨幣政策不變。

當然聯儲主席鮑威爾亦深明此道，所以他一而再強調，通脹只是暫時性的，並不是長期性的，並重申會維持寬鬆貨幣政策不變。

雖則美國財金官方代表多次強調，通脹上升只是暫時性的。不過，對於物價上升、原材料價格調高最為敏銳的，還是一眾企業家。

在剛剛的美股業績期，越來越多企業高層，不約而同表達了對「通脹」的憂慮。

商界企業：爭先加價轉嫁成本

美銀證券研究報告指出，標普500指數成份股企業，在業績後的電話會議上，行政總裁及財務總監與分析師對話時，多次提到「通脹」這個關鍵詞，次數是去年同期近8倍，創出該行自2004年開始調查以來最高紀錄。

該行再以歷史數據推算，指出企業談及「通脹」的次數，和美CPI增長呈正面關係。企業的通脹憂慮，意味美國來季通脹可能強勁彈升，

多間美資日用消費品企業，已經宣布加價，當中最為人熟悉的是百事可樂、可口可樂及P&G（VCG）

企業家絕不是口上說說而已，而是身體力行，務求將通脹成本轉嫁。多間美資日用消費品企業，已經發表加價宣言，當中最為人熟悉的是百事可樂、可口可樂及P&G(寶潔)。另外金伯利-克拉克（Kimberly-Clark），通用磨坊（General Mills）亦陸續宣布加價。

P&G首席運營官Jon Moeller表示：「今次商品價格的升勢，是我所見過最急速的」，又直指商品成本急增正在侵蝕企業利潤。集團旗下不同品牌，將會加價中至高單位數。

多間民生消費企業正在想方設法，將商品價格的成本上升，轉嫁予廣大消費者。因此，美國通脹是否能夠如聯儲局所強調的，僅是暫時性的？答案似乎不是的。最新ING首席國際經濟學家James Knightley預測，美國短期內消費產品價格將繼續上漲，於本月將會比去年同期增長近4％。

投資大鱷：通脹走勢難言短暫

早於今年1月，素有「新債王」之稱的雙線資本（Double Line）創始人岡拉克（Jeffrey Gundlach）發出警吿，美國通脹2021年中可能回升至3%。

事實上，今年美國通脹明顯向上，1月及2月份CPI分別是按年升1.4%及1.7%，至 3月份CPI已經升至2.6% 創逾兩年半最高。市場預測今晚公布的4月份CPI，有機會進一步升至3.6%。反映岡拉克的判斷正逐步兌現。

4月底聯儲議息會議後，岡拉克再度開腔，大潑聯儲局冷水，批評聯儲強調通脹上升只是暫時性（transitory）全屬「靠估」，又指參考商品價格走勢，通脹明顯升溫，美國股市在幾乎所有指標上估值非常過高，同時認為美元中長期肯定會下跌。

有「新興市場之父」之稱的麥樸思（Mark Mobius）本周接受彭博訪問時表示，現時是「銀紙貶值」，估計通脹不會是暫時性的，反映各國政府量寬印鈔將資金流入市場，認為大型基金的經理都低估了通脹持續的時間。他更預期會對美國產生一大難題，因為通脹升溫將壓抑美元匯率，物價快速上升支持原料價格上漲。

「新債王」之稱的雙線資本（Double Line）創始人岡拉克（Jeffrey Gundlach）早於今年1月，預告通脹升溫

餐飲加價快 推高港物價

綜觀可見，美國財金官員、企業家及投資界對通脹的看法差異——財金官員一直出口術為通脹降溫；投資界多數相信通脹上升，不過亦認為科技創新可助緩解通脹壓力；企業家則最為敏感，一察覺到商品原材料價格向上，馬上身體力行，企圖透過加價，將物價壓力一層傳一層地轉嫁至最終用家，基層家庭的負擔上升是難以避免的。

參考香港的經濟數據，最新3月整體通脹0.5%，不過對民生影響最大的食品價格指數則升幅明顯，達到3.1%。政府發言人亦承認，由於食品價格升幅加快，令3月基本消費物價輕微上升，

今晚本港時間8時半，美國通脹數據將出爐。即使最終升幅符合市場預期為3.6%，亦將創下2011年11月以來最高。

肩負起維持物價平穩責任的美聯儲，會是再度撒手不管，任由物價升溫；或是最終不得不「出口術」，安撫市場有足夠的貨幣政策工具去調控物價。考慮到美國新公布的官方非農就業數據，令投資市場大跌眼鏡，失業率意外回升至6.1%，聯儲局的選擇，其實並不多。