ibond 2021｜滙豐中銀等多間銀行、券商推認購優惠搶客　一文看清

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-13 09:45

金管局今日（12日）公布新一批iBond詳情，目標發行額為150億元，最多發行200億元。認購期於6月1日上午9時至6月11日下午2時，並將於6月23日發行，6月24日掛牌。隨著iBond推出在即，多間銀行亦提供第8批iBond認購優惠。

滙豐表示，為最新一批通脹掛鈎債券（iBond）的聯席安排行及配售銀行，滙豐客戶可透過該行的流動理財、網上理財、電話理財及分行申請認購iBond，並獲豁免以下收費，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用、轉貨申請手續費。

中銀（2388）公布，於認購期內可透過中銀香港手機銀行﹑網上銀行認購通脹掛鈎債券，亦可透過投資服務熱線或逾190間分行認購，費用全免。

花旗銀行表示，客戶透過該行債券戶口形式認購第八批通脹掛鈎債券，並獲豁免以下收費，包括認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費和轉出費。

工銀亞洲為便利市民認購最新一批通脹掛鈎債券，提供「九免」優惠。客戶透過工銀亞洲任何一間分行及網上銀行申請iBond，可獲豁免九項收費，包括認購手續費、買入經紀費（以股票形式在二手市埸交易）、沽出經紀費（以股票形式在二手市埸交易）、提早贖回費、代收利息費、到期贖回費、轉倉費、存入費及託管費。

耀才證券表示，客戶透過該行認購第八批通脹掛鈎債券，以下11項費用可獲全免，當中包括按金、利息、認購手續費、暗盤買賣佣金、存入費、存倉費、轉倉費、託管費、不動戶費、到期贖回費和代收股息手續費。此外，新開戶更可享1個月真正「零」佣金及其他震撼優惠！