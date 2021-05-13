美股收市｜美國通脹超預期　道指收市跌681點　納指瀉2.67%

財經快訊
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美國通脹超預期拖累美股下滑，道指低開低走，尾段跌幅更擴大至逾700點，全日低見33,555點。納指與標指跌幅亦超過2%。科技股急挫，蘋果、微軟均跌逾2%，Tesla更跌超過4%。

【04:10】道瓊斯指數收市報33,587點，跌681點或1.99%；標準普爾500指數收市報4,063點，跌89點或2.14%；納斯達克指數收市報13,031點，跌357點或2.67%。

Tesla跌4.42%，蘋果跌2.49%，Facebook跌1.3%，Microsoft跌2.94%。

【03:45】道瓊斯指數報33,647點，跌621點或1.81%；標準普爾500指數報4,068點，跌83點或2.01%；納斯達克指數報13,048點，跌340點或2.54%。

【02:50】道瓊斯指數報33,804點，跌464點或1.35%；標準普爾500指數報4,086點，跌65點或1.59%；納斯達克指數報13,103點，跌285點或2.13%。

【02:09】道瓊斯指數報33,787點，跌481點或1.41%；標準普爾500指數報4,081點，跌70點或1.7%；納斯達克指數報13,086點，跌303點或2.27%。

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