高頻交易之父警告：美國通脹或發展成「無法遏止的局面」

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-13 11:00

美國最大網路券商盈透證券（Interactive Brokers）創始人兼首席執行官，有「高頻交易之父」之稱的Thomas Peterffy稱對美國的通貨膨脹前景感到擔憂，並引用了他二戰後在匈牙利的青年時代的個人經歷作為依據。

《智通財經網》報道，此前美國勞工部公佈了大超預期的4月消費者價格指數（CPI），美國4月CPI按年增長4.2%，創2008年9月以來最大按年增幅。剔除食品和能源價格後，核心CPI按月增長0.9%，是1982年4月以來的最大增幅。

Thomas Peterffy表示：「每當我聽到這樣的數據，我就會回想起我在匈牙利長大的童年，我在那裏玩着10億福林紙幣，這些紙幣毫無意義。」

他稱：「我非常擔心這是一個無法遏止的局面，因為聯儲局（Fed）等待的時間越長，他們將不得不提高利率，這可能反過來使美國政府債務的償還更具挑戰性，我不知道這個局面應該如何解決。」

除Thomas Peterffy外，億萬富翁投資者Stanley Druckenmiller於周三（12日）對聯儲局寬鬆政策作批評，表示美元的長期健康處於危險之中。Druckenmiller稱：「我找不到歷史上有哪個時期的貨幣和財政政策與經濟形勢如此脱節，沒有之一。」