港股全日跌512點最低位收市　阿里績前急挫逾3%　創科挫近一成　

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-13 16:29

美國4月CPI超預期！通脹升幅為13年以來最勁，道指低開低走，一度跌逾700點，收市報33587點，仍挫681點或1.99%；納指收市報13031點，跌357點或2.67%；標指跌89點或2.14%，收報4063點。

阿里巴巴今（13日）將公布季業績，昨日市場預期Non-GAAP經調整盈利按年升33%，達至296億元，股價一度飆逾半成，收市報220.2元，今日股價又如何？

【16:10】恒大汽車大跌7.5%

港股低開低走，恒指全日收報27718點，跌512點，為全日最低位收市。恒生科技指數跌3.3%，報7599點。國企指數收報10339點，跌216點或2.05%；大市成交1636億元。

科網股回吐，阿里巴巴 （9988）績前挫3.2%，收市報213.2元；騰訊（0700）亦跌3.1%，收報580元；京東（9618）亦跌3.4%，收報276.6元；美團（3690）則跌1.4%，收市報251.6元；小米（1810）跌2.9%，收報25.35元。

創科 （0669）全日挫9.5%，收市報134.5元。

蒙牛（2319） 逆市上升2.9%，收市報43.1元，為表現最好的藍籌。

恒大汽車（0708）大跌7.5%，收報47.3元；比亞迪（1211）瀉5.2%，收報141.2元；吉利（0175）亦跌3.7%，收報17.68元。

【15:01】恒指跌幅擴大逾400點

恒生指數跌幅擴大逾400點，最新報27819點，跌411點或1.46%。

阿里巴巴（9988）跌幅收窄至1.5%，報216.8元。

【13:41】聯想跌逾8%

恒生指數午後跌幅擴大至近400點，最新報27850點，跌380點或1.35%；恒生科指跌2.61%或205點，報7655點。大市暫成交金額1,123.24億元。

紙業股逆市向好，玖紙（2689）一度飆逾8%，高見13.04元，現升6.63%，報12.86元；理文造紙（2314）升3.8%；陽光紙業（2002）升1.7%。

聯想（0992）午後跌逾8%，低見8.92元，最新報9元，仍跌7.9%。

蒙牛乳業（2319）午後升幅略收窄，仍升2.86%，報43.1元。恒大汽車（0708）再跌9.8%，報46.15元。微盟集團（2013）漲4.8%，報15.68元。

【12:17】恒大汽車半日跌7.8%

恒生指數半日跌260點，中午收市報27970點，大市成交988億元。恒生科技指數跌2.2%，報7690點。國企指數收報10434點，跌122點或1.16%。

阿里巴巴 （9988） 績前跌1.5%，收報216.8元；騰訊（0700）亦跌1.7%，收報588.5元；美團（3690）微跌0.7%，收報253.4元；京東（9618）挫3.1%，收報277.6元；小米（1810）跌1.7%，收報25.65元。

抽水股恒大汽車 （0708）半日跌7.8%，中午收報47.15元；蒙牛（2319） 逆市升3.9%，收報43.55元，亦為表現最好的藍籌。

創科實業（0669）半日挫6.8%，收報138.5元，為表現最差藍籌。

滙豐（0005）半日微升0.63%，收報48.25元；友邦（1299）則跌0.92%，收報96.75元。

【11:42】恒生指數28000點爭持

恒生指數28000點爭持，最新跌276點或0.98%，報27954點。

港交所（0388）跌1.25%，報441.6元；平保（2318）亦跌1.3%，報79.85元；友邦（1299）跌1.19%，報96.5元。

蒙牛乳業（2319）漲4.4%，報43.75元。

國務院研應對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響，中煤 （1898） 跌4.1；神華 （1088） 跌2.9%；中鋁 （02600） 跌5.1%；江西銅 （00358） 跌6.41%；鞍鋼 （0347） 跌插7.6%。

創科（0669）仍跌6.6%，報138.7元。

【10:45】三桶油個別走

恒生指數跌幅急收窄，最新跌218點或0.77%，報28012點。

滙豐（0005）倒升0.21%，報48.05元；中國銀行（3988）升0.32%，工行（1398）無升跌，報4.99元；交行（3328）無升跌，報5.09元

三桶油個別走，中石油 （0857） 升0.64%；中海油 （0883） 升1%；中石化 （00386） 跌0.24%。

創科（0669）一度瀉一成，現跌7.7%，報137.1元。

【10:20】比特幣概念股普遍受挫

恒生指數跌幅擴大，最新報320點或1.13%，報27910點。

ATMXJ股全線回吐，阿里巴巴（9988）跌1.7%，美團（3690）、騰訊（0700）跌充逾1%，京東（9618）瀉逾3%，百度（9888）跌近3%，快手（1024）挫5.2%，嗶哩嗶哩（9626）跌5.5%。

Tesla表示，停止接納以比特幣作車輛代價支付後，比特幣價格下滑。Bitcoin比特幣一度跌穿50,000美元水平，火幣科技 （1611） 跌逾4%，歐科雲鏈 （1499）插7%；美圖 （01357）亦跌6.4%。

【10:01】美擬制裁中國製太陽能板 能源股受挫

恒生指數反覆輕微上落，最新報27917點，跌313點或1.11%；恒生科指跌165點或2.1%，報7696點；大市暫成交金額588.93億元。

恒大汽車（0708）跌幅收窄，現報47.15元，跌7.8%，成交額10.81億元。蒙牛（2319）仍升2.86%，報43.1元。

中國製太陽能板或涉及強制勞動，華府考慮實施制裁，消息拖累光伏股低開。光伏股信義光能（0968）跌1.5%；福萊特玻璃（6865）一度挫4%，最新微跌0.52%；福耀玻璃（3606）亦跌0.23%；信義玻璃（0868）則下滑3.2%；新特能源（1799）下降2.6%。

【09:35】恒大汽車開市後跌逾1成

恒大汽車（0708）開市後已跌超過一成，最低見43.6元，最新報45.8元，仍跌10.5%。

蒙牛（2319）上揚3.1%，報43.2元。

恒生指數跌幅略收窄，現報27931點，跌299點或1.06%。

【09:31】日經指數跌逾400點

亞太股市今早向下。日經225指數最新挫451點或1.61%，報27695。韓國KOSPI指數跌17點或0.54%，報3144。澳大利亞S&P/ASX200指數最新報7077點，跌19點。

【09:20】恒生指數低開311點

恒生指數低開311點或1.1%，報27920點；科指低開161點或2.06%，報7699點；國企指數低開141點或1.34%，報10415點。

科網股回吐，阿里巴巴（9988）即將放榜，開市跌2%，報215.8元。騰訊（0700）跌0.92%，美團（3690）吐3%，京東（9618）瀉2.6%，小米（1810）挫1.15%，快手（1024）亦跌3.2%，嗶哩嗶哩（9626）跌5.8%。

受美國通脹影響，創科（0669）低開4.24%，報142.3元。

恆隆地產（0101）開升1.02%，報19.8元。

蒙牛（2319）平開，報41.9元。達能以每股38.95元至39.8元，配售3.88億股蒙牛乳業股份，套現最多154.24億元。

恒大汽車（0708）跌超過6%，報48元。大股東恒大（3333）減持出售2.6億股，是次配售實現恒大汽車前20大股東持股比例降到90%以下，以滿足恒大汽車進入港股通必要條件。