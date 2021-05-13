騰訊高瓴紅杉有份投資　「辣條第一股」衛龍美味申上市｜新股IPO

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-13 11:47

中國知名辣條品牌衛龍美味，最新已向港交所遞交上市申請，摩根士丹利、中金、瑞銀擔任聯席保薦人。

根據初步上市申請文件顯示，截至2020年12月底止全年，來自客戶合同收入錄得41.2億元，按年增長21.7%；收入主要來自三大產品，包括調味麵製品、蔬菜製品、豆製品及其他產品，當中2020年調味麵製品收入為26.9億元，佔整體收入的65.3%。

截至2020年底，衛龍的產品毛利率介乎36.3%至39.3%，整體毛利率為38%。銷貨成本之中，原材料佔比最大，達27.8%；包裝材料佔13.5%；員工成本佔8.7%。

上市前投資者星光熠熠

根據弗若斯特沙利文的數據，按2020年零售額計，衛龍美味在中國辣味休閒食品市場排名第一，市場份額達到5.7%，且在調味麵製品及辣味休閒蔬菜製品細分品類的市場份額均排名第一。衛龍95%的消費者是35歲及以下，55%的消費者是25歲及以下的年輕人。

值得注意的是，衛龍的上市前投資者實力雄厚，當中引入中信產業基金CPE源峰、高瓴、騰訊、馬雲有份的雲鋒基金、紅杉資本中國基金、Duckling Fund, L.P.、厚生投資、海松資本，合共認購1.22億股，涉資5.49億美元。