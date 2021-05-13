消費券｜CSL率先為消費券推5G服務計劃　全期費用5000元

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-13 17:24

政府為刺激消費，在今年財政預算案公布向每名合資格市民，派發5,000元電子消費券。CSL Mobile率先推出專為消費券而設的限定5G服務計劃，全期費用合共5,000元，先登記，後付款，不但可即時體驗CSL Mobile的卓越5G流動通訊服務，亦可盡享精彩的5G視聽娛樂服務。

CSL指出由即日起，客戶可親臨各csl專門店及1O1O Center簽訂限定5G服務計劃（全期費用合共5,000元），並於日後以政府消費券透過指定電子錢包（四家獲政府甄選的儲值支付工具營辦商其中任何一家）繳付費用，便可使用5G流動通訊服務，兼可享用2個月MOOV 24 bit音樂服務及csl 5G VR應用程式，總值超過7,500元。

此外，客戶如選用Tap & Go「拍住賞」電子錢包繳付以上費用，更可額外獲得免月費Now E基本組合24個月（價值：936元），以及Now E歐洲國家盃2020 4K賽事通行證乙張（價值：1,080元）或Now E Android TV Box（價值：880元），總值超過港幣9,000元。

有關收費及服務計劃詳情，請参閱附頁及相關條款及細則。選用限定5G服務計劃須簽訂18個月或24個月承諾期，實際付款金額及付款期最終將根據政府最早可派發政府消費券之金額及日期而定。服務計劃之全期費用為合共5,000元。