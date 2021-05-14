彭博︰全球最大加密貨幣交易所涉洗黑錢　遭美國多部門調查

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-14 09:02

全球最大的加密貨幣交易所幣安，據報正接受美國司法部和國稅局的調查。

彭博社報道，「作為調查的一部分，負責調查洗錢和稅務違法行為的官員向了解幣安業務的個人尋求信息，」報告稱，「區塊鏈取證公司Chainalysis Inc．的客戶包括美國聯邦機構，該公司2020年得出結論，在其審查的交易中，通過幣安進行的犯罪活動的資金比其他任何加密貨幣交易所都多。」

對此美國司法部和國稅局的發言人拒絕置評。

幣安首席執行官趙長鵬稱，「新聞標題」是壞消息，但文章內容並沒有那麼糟糕。文章描述了交易平台幣安與執法機關合作打擊不良交易者的方式，但不知怎麼的看起來是個壞消息。本周在華盛頓與政策制定者進行會面。

幣安的一名發言人在電子郵件中表示：「我們非常認真地對待自己的法律義務，並以協作的方式與監管機構和執法部門進行合作。」他補充稱，該公司不會對具體事宜或詢問置評。

該發言人補充説：「我們一直在努力建立一個健全的合規程式，包括反洗錢原則和金融機構用來發現和處理可疑活動的工具。」

此次調查之前，德國金融監管機構聯邦金融監管局（BaFin）4月曾警告稱，幣安在未發佈投資者招股説明書的情況下推出跟蹤證券的數字代幣，可能會被罰款。

幣安總部位於開曼羣島，在新加坡設有辦事處，但沒有一個總部。趙長鵬曾表示，幣安遵循美國的法規，並禁止美國公民訪問其網站，儘管它於將於2019年9月推出了幣安美國以旨在以合規方式為美國客戶提供比特幣交易服務。這個美國部門4月聘請前美國財政部官員布魯克斯（Brian Brooks）擔任首席執行官。

彭博社稱：「雖然司法部和國稅局正在調查潛在的犯罪行為，但這些機構正在調查的具體內容無法確定，而且並非所有調查都會導致不當行為的指控。」

美國國稅局展開調查之際，該機構似乎正在加大力度，迫使比特幣投資者繳納適用的稅款。