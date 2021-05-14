港股全日彈升308點　金融股友邦領升逾6%　醫藥股石藥飆逾一成

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-14 16:29

美股隔晚向好，道指收市升433點或1.29%，報34021點。標指升1.22%，收市報4112點；納指升0.72%，收報13124點。惟科技美股普遍受壓，阿里巴巴（美：BABA）大跌6%，收報206.08美元；嗶哩嗶哩（美：BILI）亦收跌近7%，收報87.49美元。

【16:10】阿里巴巴最差藍籌挫4%

恒生指數高開高收，收市報28027點，全日升308點，重上二萬八。恒生科技指數跌0.5%，報7565點。大市成交1,509億元。

石藥集團（1093）全日漲逾一成，收市報10.9元，成交金額17.8億元。中生製藥（1177）亦升3.5%，收報8.49元。

金融股領升，友邦（1299） 全日升6.3%，收市報102.2元，重上「紅底股」；滙豐 （0005）升近2%，收報48.75%。

科網股阿里巴巴（9988） 全日跌4%，收市報204.6元，為表現最差的藍籌。美團（3690）亦跌3%，收報244元；騰訊（0700）則升0.5%，收報583元；小米（1810）亦升2%，收報25.85元；京東（9618）挫3%，收報268.2元。

瑞聲（2018）績後升4.3%，收市報42.55元。

【15:15】創業板指全日升逾3%

內地股市高開高收，上證指數收市報3490點，升60點或1.77%。深成指收市報14208點，升291點或2.09%。

滬深300指數收市報5110點，升117點或2.36%；創業板指數收市報3033點，升90點或3.06%。

【13:20】醫藥股普遍造好

恒指午後初段升約240點，報27960點。瑞聲（2018） 績後升幅擴大至近6%，高見43.3元，新造價42.45元，仍升4%。

醫藥股普遍造好，石藥（1093） 續飆逾一成，高見10.88元，現報10.76元，仍升9%；康希諾生物—Ｂ（6185）漲6.65%，報333.4元；復星醫藥（2196）亦升6.15%，報61.25元；四環醫藥（0460）上揚4.38%，中國生物製藥（1177）升2.68%。

【12:15】金融股領漲

恒生指數半日升262點，報27981點，恒生科技指數跌0.7%，報7543點。大市成交819億元。

金融股領漲，友邦（1299） 績後升逾6%，重上100元，中午收市報102.2元；滙豐（0005）上揚1.15%，收報48.35元；建行（0939）升1.63%，報6.22元；國壽（2628）升1.82%，收報15.7元。

石藥（1093）半日抽升8%，中午收報10.66元；為表現最佳恒指成份股。

科網股阿里巴巴（9988）績後跌4%，收報204.6元；嗶哩嗶哩（9626）挫半成破底，收收報714元。

港星旅遊氣泡或未能如期5月26日啟動，邱騰華指下周初與新加坡商討新安排。相關旅遊股暫未受影響，國泰（0293）半日升0.16%，中午收報6.41元；專業旅運（1235）微跌0.8%，收報0.248元；攜程集團（9961）跌1%，收報278元；縱橫遊控股（8069）亦跌1.25%，收報0.395元。

【11:00】創科一度反彈近3%

恒生指數升幅擴大，現報27946點，上揚227點或0.82%；恒生科指跌91點或1.2%，報7508點。

騰訊（0700）最新轉升0.5%，高見583.5元，至於ATMJ其他股份別逆市下跌，阿里巴巴（9988）跌4.7%，報203.2元；美團（3690）跌2.3%；京東（9618）跌4.4%。

創科（0669）今早反彈2.7%，高見138.1元，現報136.6元，升1.56%。

【10:15】B站跌穿700元創上市新低

嗶哩嗶哩（9626）一度瀉7.5%，跌穿700元關，創上市新低；現報705元，仍跌6.31%，成交金額4.76億元。

【10:05】百威亞太曾飆近3%

恒生指數一度跌至27715點，最新回升98點或0.36%，報27817點；大市成交金額暫為363.78億元。友邦（1299）領軍漲5.5%，報101.4元，重上百元大關，成交金額9.47億元。

百威亞太（1876）一度飆近3%，高見27.5元，新造價27.2元，升1.87%。華潤啤酒（0291）升1.5%，報65.6元；康師傳（0322）亦揚1.1%，報14.14元；久久王（1927）漲2.3%，報0.445元。

銀行股亦向好，滙豐（0005）續升1.4%，報48.45元；恒生（0011）亦升0.6%，報159.3元；交銀（3328）升0.8%，建行（0939）上揚1.1%。

【09:36】日經指數升逾400點

亞太股市今早亦跟隨造好。日經225指數最新升427點或1.56%，報27875點；韓國KOSPI指數升23點或0.74%，報3145點。

【09:35】內地股市高開

內地股市高開，上證指數開市報3436點，升6點或0.19%。深成指開市報13960點，升42點或0.31%。

滬深300指數開市報5007點，升14點或0.29%；創業板指數開市報2954點，升10點或0.36%。

【09:20】恒生指數高開154點

恒生指數高開154點或0.56%，報27872點；科指低開51點或0.68%，報7548點；國企指數高開18點或0.18%，報10358點。

科網股回吐，阿里巴巴（9988）開跌逾5%，報202元；騰訊（0700）跌0.5%，美團（3690）挫2.5%，京東（9618）瀉4.3%，嗶哩嗶哩（9626）瀉7%，惟小米（1810）上揚0.2%。

友邦（1299）高開3.6%，報99.6元；其首季業績按固定滙率計算，截至3月底止首季新業務價值按年增長19%至10.52億美元，按實質滙率計算則上升25%。滙豐（0005）上升1.6%，報48.55元。

中芯國際（0981）開升3.2%，報24.55元。

新秀麗（1910）開升1.25%，報13元；其首季虧損7,270萬美元，上年同期虧損7.87億美元。