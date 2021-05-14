阿里巴巴首次季度虧損　高層明言加大投資　大行觀點一文看清

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-14 12:07

阿里巴巴（9988）昨日（13日）公布截至今年3月底止全年度業績，其美國預託證券顯著受壓挫6.3%。港股承接ADR跌勢，低開低走，險守200元；中午收市報204.6元，跌4%，成交額65.77億元。

阿里巴巴最新財報顯示，反壟斷罰款導致上市以來首次季度虧損，今年首季經營虧損76.54億，2021財年經營利潤按年下降了2%；上市暫緩的螞蟻集團仍然給股東阿里巴巴帶來196.93億元投資收益；國內天貓及淘寶APP用户數達到了9.25億，7成新增用户來自下沉市場，反超拼多多重回國內第一的王座；阿里巴巴實現1.2萬億美元GMV（商品交易額）創歷史新高，線上實物GMV按年增長21% ，增速有所放緩。

集團CEO張勇表示，將會繼續投入，增加海外消費者基數，希望能夠在未來幾年把這個數字翻倍。在技術領域，特別是雲計算和大數據上，會增加投入。

涉反壟斷遭罰款後，阿里巴巴財報出現首次虧損，阿里高層更表明將加大投資全球化領域，多間大行就擔心2022財年盈利將有所影響，會令市場人士感到失望。

阿里巴巴集團CEO張勇，將會繼續投入，增加海外消費者基數。﹙阿里足跡網頁圖片﹚

摩根大通：料阿里2022財年盈利或零增長

摩根大通發表報告表示，阿里巴巴業績收入指引大致符合該行及市場預期，但相信投資者最關心是公司的投資進程上，因阿里管理層指會將所有新增利潤都投入到重點戰略領域，比如技術創新及用戶增長等。

該行認為，阿里巴巴正進入一個巨大投資周期，公司希望在新的財年盡快實現中國消費市場年度購買用戶超過10億的目標（截至今年3月底財年末的年度購買用戶為8.91億），要達到相關目標，估計市場對阿里2022財年（截至2022年3月底止財年）經調整盈利增長14%預測有下行風險。

該行又指，阿里於2022財年盈利將會為零增長，此會令市場人士感到失望，投資者會關注投資何時才可取得回報包括2023財年前景，但要評估時取得回報料目前仍屬言之過早，料阿里股價對此反應負面。因此維持對阿里巴巴港股「增持」評級及目標價310元。

摩根大通料阿里巴巴進入一個巨大投資期。（資料圖片）

瑞銀：阿里2022財年投資進取 市場或下調盈利預測

瑞銀發表報告表示，阿里巴巴截至今年3月底止季收入高於該行及市場原預期各3.9%及4.2%，但經調整EBITDA錄299億人民幣，低該行及市場原預期各8.3%及17.6%，指核心電商業務的經調整EBITDA低於該行原預測1.6%。

該行指，阿里巴巴管理層對2022財年採取進取的投資策略，指會將所有新增利潤投入到於2022財年重點戰略領域，基於市場原預期阿里2022財年盈利可錄14%至16%增長，大部份均不會預期錄按年持平，但在進取投資指引下，料市場或估計阿里2022財年盈利預測正面看法會有所減弱，或下調盈利預測。該行予阿里巴巴美股「買入」評級及目標價300美元。

瑞信：阿里季績稍遜預期 削目標價至251元

瑞信發表報告表示，阿里巴巴季績稍遜預期，若不考慮合併高鑫零售的影響，收入增長為40%。經調整EBITA錄226.12億元人民幣。當中核心電商業務之利潤持續下跌6%。

報告又指，相信阿里最低估值為190美元，為長期投資者提供一個較佳入市機會。該行將阿里2022至2023財年盈利預測下調9%至13%，以反映新業務投資的增加，港股目標價由304元大幅降至251元，維持「跑贏大市」評級。

大和：加大投資短期將為投資帶來憂慮

大和發表的研究報告指，阿里第四財季整體收入較市場預期高4%，不過按非通用會計準則計算，核心電商EBITA則較預期低14%，公司對2022財年的收入指引亦未有任何上行驚喜，管理層指將聚焦於積極擴張社區服務、新零售、淘寶特價版等的擴張，估計將進一步拖累其核心電商業務的整體盈利能力，相信短期將為投資帶來憂慮，但認為相關舉措對進一步強化其價值是有需要。

該行認為，管理層指出2022財年公司會繼續投資在新業務，包括淘寶特價版、社區團購、本地服務、Lazada等，同時該行估計上半財年EBITA將持平，以反映投資帶來的影響，加上阿里已在第四財季入帳反壟斷相關罰款，對其非通用會計準則EBITA無大影響。

該行將公司2022至2023財年每股盈測降7%，以反映在新業務方面加大投資，重申「買入」評級，目標價由300元降至290元以反映盈利預測下調，認為其主要風險為政策轉變。