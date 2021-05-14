瑞銀降中鋁及江銅評級至「沽售」　首選紫金、宏橋及鞍鋼

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-14 16:43

國務院總理李克強早前主持常務會議時特別提出，有效應對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響。另外，據內媒報道，國家發改委和市監總局近日也赴河北進行聯合調研。市場擔憂，監管部門將繼續採取措施遏制市場炒作行為，加之下游鋼材交易因價格偏高而趨於平淡，很大程度制約鐵礦石上漲幅度。

消息拖累商品及原材料股持續向下，鐵貨（1029）收市報跌1.33%；重慶鋼鐵股份（1053）跌7.8%；鞍鋼股份（0347）跌2.7%；西王特鋼（1266）跌2.38%；中鋁（2600）跌2.9%；江銅（0358）跌4.5%。

瑞銀發表研究報告，基本材料板塊本年至今累升逾30%後，其風險回報已變得較不吸引。近期正面催化劑，如中國以外強勁需求、價格復甦，以及內地「碳中和」政策下生產削減，都已經充分反映，未看到有下一正面催化劑可進一步推高估值。

該行稱，對商品價格有最高直接敞口的股份更趨審慎，將中鋁及江銅投資評級由「買入」降至「沽售」。考慮盈利增長乏力，將神華（1088）評級級由「買入」降至「中性」。該行首選屬有良好產量增長的企業如紫金礦業（2899）及估值與基本面有落差的企業，如中國宏橋（1378） 及鞍鋼 。

報告稱，由於中國以外地區原材料價格普遍高於中國境內，環球投資者應該已留意到中國以外正在進行疫情後補充庫存。中國減碳將限制額外產能，但料應逐步推展，以避免過分推高商品價格，致影響下游製造業盈利能力。在這兩大催化劑浮面後，該行料板塊強勁表現難以持續。該行礦業團隊料今年屬周期頂峰而不是超級周期的開始。