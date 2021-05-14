美通脹海嘯來最急　中國人口普查探討老齡化｜巨子一周精選

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-14 21:16

通脹二字成今周環球投資市場關鍵字。中美兩國先後公布通脹數據，中國通脹0.9%開始有上升趨勢，不過升幅溫和可控；至於美國通脹急劇升溫至4.2%，創金融海嘯以來最大漲幅。市場憂聯儲需提早「收水」，環球股匯債市大波動。

市場憂聯儲需提早「收水」，環球股匯債市大波動（新華社）

本周通脹數據公布之際，《巨子icon》推出「論通脹」專題報道，回看上世紀70年代美國財政擴張和石油危機雙重催化下的通脹歷史，對照現今貨幣政策濫發埋下的通脹危機，以至對環球金融市場的反應三大角度拆解通脹影響。

另外，內地人口普查廣受市場關注，數據顯示，中國人口升至14.1億人，人口總量增速雖略有放緩，不過與上次普查相比，仍增加了7,206萬人。雖然人口維持「正增長」，不過各界對「人口紅利」及「老齡化」爭議不斷。請點擊以下連結查閱文章。

1、論通脹｜大宗商品價格攀升 喚醒美國慘痛記憶

兩次石油危機與當前美國面臨的國內外經濟環境有許多相似之處，首先，兩次石油危機發生前，美國都處於財政擴張階段……

2、論通脹｜美國通脹面臨三大推手 前景仍不確定

一是新冠肺炎（COVID-19）疫情引發的一系列連鎖反應導致全球產業鏈供應能力下降；二是美元信用仍處於擴張期；三是，國際大宗商品價格的上漲趨勢已經陷入一種順周期的自我實現機制。

3、論通脹｜敏感的市場 糾結的美聯儲

不論主流的觀點是什麼，不能否認的是，從耶倫的表態可以看出，美國高層之間對於通脹和其後可能對貨幣政策造成的影響是有分歧的。

4、論通脹｜巴菲特口中的危機要來了嗎

有「股神」稱號的巴菲特（Warren Buffett）在年度股東會議上表示：「我們正看到非常巨大的通脹，這非常有趣，我們正調高價格，人們也對我們調高價格，而這些都是被接受的。」巴菲特的示警並非空穴來風，通脹的問題……

5、論通脹｜通脹揭幕前 道指歷史高位急跌 聯儲商家各自盤算

美國財金官員力求淡化通脹威脅，而商界企業卻爭先加價轉嫁成本，投資大鱷直指通脹走勢難言短暫……

6、論通脹｜「崩潰的邊緣」 那些「資產」抗通脹

抗通脹本身是為了保險、保值，如果因為湧入過多資金與投機的因素，反讓這些資產成了炒作的温床，可能就失去抗通脹的意義

7、論通脹│美股見頂先兆初現？ 兩指標助你判斷通脹風險

從經周期性調整市盈率和股票融資餘額不斷創新高來看，美股正處過去的科技泡沬之中，通脹和美股風險漸增

8、人口普查｜第七次人口普查交答卷：老齡化來臨人口紅利仍在

從人口數據來看，多項指標都出現了改善，但從人口結構來看，中國面臨的形勢依然嚴峻。