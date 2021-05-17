壹傳媒（0282）停牌　待刊發黎智英資產及持股遭凍結消息公告

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-17 09:17

壹傳媒（0282）在今早宣布停牌，以待刊發其中包括保安局公布，有關凍結公司控股股東黎智英持有的資產及公司股權聲明，而該聲明屬公司內幕消息的公告。

保安局局長上周五（14日）根據《中華人民共和國 特別行政區維護國家安全第四十三條實施細則》，宣布凍結壹傳媒大股東黎智英所持有的公司股份，以及其本人擁有的三間公司於本地銀行帳戶內的財產。

翻查港交所權益披露顯示，截至去年12月29日，黎智英持有壹傳媒71.26%。

CEO稱業務不受影響

壹傳媒行政總裁張劍虹當日表示，集團知悉黎智英先生持有的7成壹傳媒股份，及黎智英先生私人公司名下的3個戶口被凍結，事件與壹傳媒集團戶口完全無關，集團及蘋果日都的運作及資金財務，絕不受影響。

近年壹傳媒業績表現欠佳，截至去年3月底，連續5個財政年度虧損。在截至去年9月底的2020至2021年財政年度上半年，虧損1.46億元，按年減少53.4%；收益增加2.3%至5.69億元。

資產負債表方面，截至9月底已抵押銀行存款為3,656.5萬元，銀行結存及現金為1.9億元，分別較2020年3月底增加12.3%及38.5%。銀行貸款則為9471.4萬元，股東貸款為4.43億元，前者減少16.9%，後者增加27.5%。

壹傳媒來自股東貸款為5億元

至於黎智英，除了公司大股東外，亦為公司提供貸款。在中期業務報告內指出，在2018年至2020年11月16日之間，與黎智英訂立一份協議及補充協議，黎智英向公司提7.76億元免抵押貸款，有關貸款為免息及須於36個月內償還，黎智英已向公司提供1億元貸款。

截至去年9月底，壹傳媒來自股東貸款總額為5億元。

第一上海首席策略師葉尚志指出，公司面臨的不明朗增加，加上業務難看到定位，預料股價波動性將會增加。