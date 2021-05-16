馬斯克出爾反爾　上下其手　玩謝加密貨幣｜大談漫盤．伽羅華

撰文： 伽羅華 最後更新日期： 2021-05-16 11:00

美股過去兩周連續被經濟數據玩弄於股掌中，最荒謬是對上周五公布的4月非農就業數據，華爾街一致預期新增100萬職位，結果跌破一地眼鏡僅得26.6萬，但美股卻反高潮彈升，理由是數據紓緩提早加息的市場憂慮，上周三的4月通脹創13年高，分析說是惡性通脹震散美股，話語權全在華爾街手上，大行總有冠冕堂皇的理由上下其手，大割散戶韮菜。

提到大戶的「反口覆舌」，莫過於今年金融市場呼風喚雨的馬斯克（Elon Musk），作為加密貨幣的堅實支持者，他旗下Tesla上周四突然暫緩接受比特幣購買電動車的條款，受該項舉措影響，比特幣單日重挫17%跌穿5萬美元，加密貨幣市值蒸發3,690億美元。全周計，比特幣價由周初（9日）近6萬美元大插至周四低見4.6萬美元，高低位差距1.4萬美元，周五則回穩到5萬美元的窄幅波動。

比特幣價由周初（9日）近6萬美元大插至周四低見4.6萬美元，高低位差距1.4萬美元，周五則回穩到5萬美元的窄幅波動。（路透社）

連登契媽曾唱好比特幣高見50萬美元

今年以來，加密貨幣集體暴升暴跌已經成為常態，但基本上加密幣圈的多頭仍佔據上風。自從Tesla今年2月披露，公司已購買總值15億美元的比特幣，同時接受其付款買車的安排，力撐Tesla的「連登契媽」Cathie Wood亦加入唱好比特幣，她說若更多企業跟隨Tesla將比特幣納入資產負債表內，在最牛的情境下，比特幣長遠或高見50萬美元，預計比特幣將會是她打理的基金公司Ark Investment今年投資大主題之一。

隨著馬斯克及Wood的加持，提高了加密貨幣的市場認受性，尤其在4月14日美國最大的加密貨幣交易所Coinbase在紐交所上市前夕，馬斯克在推特發文說「很快衝上月球」，為加密貨幣升勢火上添油，比特幣終於迎來大爆發，上衝6.3萬美元的歷史新高。可以說，今年初幣價向好的催化劑是華爾街大戶的青睞，而馬斯克更是當中的重要推手。

然而，馬斯克對加密貨幣的言行不一致卻為人所詬病。最近公司披露已在市場沽出一成比特幣資產，獲得2.72億美元收入，淨賺1.01億美元，馬斯克即時被轟唱高比特幣散貨，他澄清自己私人無沽貨，公司減持只想證明比特幣具流動性且可代替現金，其財務總監CFO Zachary Kirkhorn也重申會長期持有比特幣。

若按Tesla所持十分一比特幣的成本價1.5億美元，並錄2.72億美元收入計，即獲利逾八成，市場估計Tesla今年2月所購的15億美元比特幣，入貨價介乎3萬至4萬美元間，平均價約3.5萬美元，八成升幅意味比特幣以接近6.3萬美元沽出，售價接近比特幣今年新高，減持時間應該在4月中後，減持時機的拿捏精準。

（馬斯克Twitter截圖）

馬斯克、特朗普同樣語不驚人勢不休

馬斯克與美國前總統特朗普都有相同壞習慣，兩人最愛在社交平台發出敏感言論，對金融市場影響力更是旗鼓相當，特朗普主導大市走向無人能敵，而馬斯克吹捧科技爆升股有如魔笛追魂。

今年GameStop上演WallStreetBets（WSB）網軍與沽空基金的世紀大戰，馬斯克唱好GameStop在WSB的連結，並寫下：「Gamestonk!!」，觸發這隻妖股股價24小時間爆升兩倍，其後又發推文，質問網上交易平台Robinhood為何發出針對GameStop的「禁買令」，令Robinhood頗為狼狽。馬斯克多次為網軍發聲，市場影響力與日俱增，被追隨者奉為股海的神級舵手。

除了出口唱好爆升股外，馬斯克不時發表對加密貨幣的看法，左右幣價走勢。除比特幣外，他對Dogecoin（狗狗幣）情有獨鍾。今年愚人節他半開玩笑說，SpaceX火箭將載狗狗幣上月球，刺激後者幣價即時大漲32%，但這個玩笑似乎有機會實現，馬斯克宣布，SpaceX 將在明年首季發射「DOGE-1 登月任務」，並且接受以狗狗幣作為付款方式。

狗狗幣最新報價0.51美元，市值663億美元，今年迄今累升逾100倍，但現價仍較今年高位0.71美元低逾兩成。（資料圖片）

狗狗幣誕生於2013年，最初創作意念源自諷刺比特幣，但這個「玩笑」如今開得太大了，按狗狗幣最新報價0.51美元，市值663億美元，今年迄今累升逾100倍，但現價仍較今年高位0.71美元低逾兩成，當時狗狗幣市值直迫1,000億美元大關，成為今年加密貨幣的明星幣。

馬斯克上周在NBC《Saturday Night Live）客串亮相，開場白自爆為「節目史上首位Asperger症主持人」，為該綜藝節目創下高收視。他出show時開玩笑戲稱狗狗幣為「Hustle，喧囂」，卻惹來軒然大波，導致包括狗狗幣在內的加密貨幣遭到拋售，他周四迅速在推特回應，稱正與狗狗幣開發商合作，以提高交易效率，但似乎無助加密貨幣的弱勢。

送狗狗幣上月球 市值曾直迫千億美元

所謂一波未平，一波再起，馬斯克暫停接受比特幣買車的決定餘波未了。他擔心使用比特幣挖礦對環境帶來巨大破壞，導致化石燃料使用大增，而當中以煤炭發電的碳排放量最嚴重。問題是他早前還認同一份獲支付平台Square創辦人Jack Dorsey和Wood支持，聲稱挖礦若與再生能源相結合對環境可能有利的報告，儘管這份報告的假設大胆，推論亦非常進取。

比特幣挖礦者使用許多超級電腦，透過解決複雜的數學難題，從而催生新比特幣，這是需要消耗巨量能源的過程，通常依賴於化石燃料（尤其是煤炭）產生電力，而且愈接近2,100萬枚的上限，比特幣挖礦成本會幾何級數增長，意味愈來愈耗費能源，對環境造成更大破壞。

ARK公司曾稱Bitcoin挖礦有利環境，Elon Musk曾表示認同。（網上截圖）

根據最新研究，中國約三分之二的電力供應來自燃燒煤炭，而中國佔全球比特幣採礦量75％以上。另外，Cambridge Center for Alternative Finance亦稱，廉價和充足的電力對加密挖礦工作至關重要，估計煤炭佔其電力供應的38％，反映濫挖比特幣將造成電力供應緊張。內地今年初出現罕見的大面積停電，不少分析都歸咎與過多電力轉移至挖礦用途有關。

馬斯克由支持比特幣，突然180度轉軚以擔心破壞環境為由暫緩接受比特幣買車，言論前後不一致令他形象上失分不少。基於Tesla近期股價跌穿600美元心理關口，美國國稅局又研究加大對加密資產徵稅的可能性，Tesla股價極易受非常波動的比特幣所影響，而Tesla又對其重倉的Ark Invest基金表現起關鍵作用，大家又要放長雙眼睇好戲。