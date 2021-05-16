陳茂波：料失業率顯著下降　綠色未來是經濟增長重要一環

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-16 11:32

財政司司長陳茂波今（16日）發表網誌表示，本港首季經濟增長略為向上修訂至7.9%，顯示反彈動力偏強，隨著經濟及疫情持續改善，預期即將公布的最新失業率及就業不足率，將進一步顯著下降。不過他認為，就業市場能否持續改善，甚至拉動薪酬回升，很大程度視乎疫情是否進一步有效受控。他再次呼籲市民積極接種疫苗，讓經濟及就業市場能持續好轉。

陳茂波料失業率會顯著下降

此外，陳茂波又指，綠色未來是經濟持續增長的重要一環，亦可提供更多的就業機會。為實現2050年之前達致碳中和的目標，今年預算案中提出的「綠色和可持續金融資助計劃」，上周已正式啟動，計劃全面涵蓋各類相關產品，包括綠色和可持續債券及貸款。資助範圍則包括一般債券發行費用和外部獨立評審費用。

陳茂波續稱，今年預算案中亦擴大「政府綠色債券計劃」的規模，借款上限提升1倍至2,000億元，未來五年可因應市場情況，再發行合共約1,755億元等值的綠色債券。此外，當局亦計劃發行綠色零售債券，讓市民也能直接參與綠色金融。

（陳茂波網誌圖片）

陳茂波認為，為深化及加速本港綠色金融市場的發展，多個監管機構和政府部門去年底組成「綠色和可持續金融跨機構督導小組」，並制訂6個策略方向和5個短期目標，加強金融業跨界別的協調與合作。

策略包括風險管理，為確保金融機構妥善管理氣候風險，將氣候因素納入運營決策；將氣候因素納入運營決策及能力建設，督導小組正籌建跨界別的綠色和可持續金融協作平台。