渣打陳銘僑：中美復甦進度好　撐起商品價格

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-17 08:37

市場目前處於經濟復甦，通脹升溫卻成隱患，渣打金融市場環球區域主管董事總經理陳銘僑表示，中美兩國疫情控制較好，疫苗注射進度不錯，為復甦奠下基礎。

陳銘僑指，目前全球經濟復甦呈兩極化現象，一方面控制疫情較好的國家復甦進度較快，就如美國、英國，當地注射疫苗進度較好。東北亞如中國和香港亦復甦得不錯，客戶亦開始願意擴充生意。不過，東南亞的客戶卻因疫情未受控，未敢將生意擴張，從交易上，無論是外匯或大宗商品也比較疲弱。

美國通脹急升引起市場恐慌。4月份美國CPI按年升4.2%，創2008年9月以來最高，扣除食品和能源的核心CPI，4月按年升3%。陳銘僑認為，即使通脹急升也不會使聯儲局轉口風，2022年不會加息，2023年才進入加息周期，預料會加息2次。現時美國10年債息率約處1.6厘，預計下半年會升穿1.7厘，甚至達2厘水平。如果長債息升得太快，聯儲局或會釋放減少買債訊號，不過相信今年減少買債規模機會不大。

面對大宗商品價格急升，供應緊張為其中的一個因素。陳銘僑指，中美兩國復甦進度好，經濟動力強。建築、生產等行業持續向好，支撐需求。他認為商品價格將維持高位，美國復甦對中國也有利，相信這亦利好中國出口。中國4月份進出口數據雙雙勝預期，以美元計算，出口按年增32.3%，進口按年增43.1%，創 2011年1月以來最高。

「中國為出口及經濟復甦，不想人民幣再度急升，現於6.4水平上落，預料下半年美元會有所轉強，人民幣將稍為走低」。他預料人民幣將在6.5至6.6水平爭持，不過，目前中美看似減少磨擦，但兩者屬長期互相競爭，「中美之間的角力不會完結。」

至於香港方面，港元仍處偏強一方，陳銘僑指，未來港元料於7.75至7.78水平上落。一個月銀行同業拆息（Hibor）預料也不會有太大變動，最多上落10點子，並不會升至25點子水平。