市場信號各説各話　美國經濟陷入「混亂」的復甦

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-05-17 08:17

《新浪財經》報道，最近華爾街和華盛頓對美國經濟復甦的普遍看法，還集中在消費者在疫苗引發的經濟重新開放中，捲土重來所推動的經濟繁榮上。而從最新數據中可以看出的現實是，經濟的反彈很容易出現意外。

不管怎麼看失業救濟是否讓美國人不願重返工作崗位，或者最近的物價上漲有多令人擔憂。不過美聯儲表示不是很嚴重，這似乎警示着美國經濟正在發出混亂的信號。

在美國4月消費者物價指數和就業報告大幅低於預期後，5月14日的美國零售銷售停滯和通脹預期上升為動盪的一周畫上句號。問題的核心是勞動力市場，在新冠肺炎疫情期間，美國三分之一的勞動力更換或失去了工作，讓約1,000萬人重返工作崗位需要時間。這將是一場混亂的復甦。

除此之外，還有駭客攻擊事件導致美國東海岸出現汽油短缺，這使得美國共和黨人回憶起上世紀70年代的能源危機。除了拖累汽車製造商和其他製造商的供應鏈瓶頸外，此次駭客攻擊也證明了美國經濟復甦在意外衝擊面前依然脆弱不堪。

美國總統拜登雄心勃勃創造數百萬高薪就業崗位的計劃，是4萬億美元一籃子計劃的一部分，但在實現之前，該計劃在聯邦和州層面都面臨巨大障礙。

毫無疑問，美國經濟正在反彈。但許多人預測的K型反彈正在變成一個好倉怪物。與許多同行一樣，經濟學家Edelberg對未來仍持樂觀態度，隨着疫在美國得到控制，累積的家庭儲蓄和被壓抑的需求將在未來幾個月得到釋放。

不過，隨着旅遊等服務需求的預期激增，供應還將出現更多的不匹配。它們將導致價格飆升，就像5月12日的消費者價格數據所反映的二手車價格單月上漲10%，創下1953年以來的最高紀錄。

此外，其他數據指標也顯示出復甦的不均勻性。3月份，美國新增就業崗位810萬，創下歷史新高，這突顯出許多企業正在迅速重新開業，但掩蓋了其他地區繼續裁員的事實。

在過去的兩周裏，美國俄亥俄州的官員們已經收到了Sunbeam產品和OPW工程系統公司的裁員通知。OPW的一位官員在給州政府官員的信中寫道，「預計這次關閉將是永久性的」，他宣佈今年夏天將裁員103人。與此同時，在疫情爆發前僱傭了近一半私人勞動力的小企業的反彈速度比大型企業慢得多。

來自哈佛大學研究小組Opportunity Insights的數據顯示，截至5月5日，美國小公司的總收入與2020年1月流疫情流行前相比下降了約29%。