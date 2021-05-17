壹傳媒停牌｜分析師：若復牌股價會波動　籲投資者少沾手為妙

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-17 13:41

壹傳媒（0282）在今早宣布停牌，以待刊發其中包括保安局公布，有關凍結公司控股股東黎智英持有的資產及公司股權聲明，而該聲明屬公司內幕消息的公告。

保安局局長上周五（14日）根據《中華人民共和國 特別行政區維護國家安全第四十三條實施細則》，宣布凍結壹傳媒大股東黎智英所持有的公司股份，以及其本人擁有的三間公司於本地銀行帳戶內的財產。

以上周五（14日）收市價0.186元計，壹傳媒總市值約4.9億元。翻查港交所權益披露顯示，截至去年12月29日，黎智英持有壹傳媒71.26%，是次凍結涉及金額約3.49億元。

壹傳媒行政總裁張劍虹日前表示，事件與壹傳媒集團的戶口完全無關，強調集團及《蘋果日報》運作及資金財務絕不受影響。

壹傳媒行政總裁張劍虹日前表示，事件與壹傳媒集團的戶口完全無關，強調集團及《蘋果日報》運作及資金財務絕不受影響。（資料圖片）

業務多年仍未止蝕

近年壹傳媒業績表現欠佳，截至去年3月底，連續5個財政年度虧損。在截至去年9月底的2020至2021年財政年度上半年，虧損1.46億元，按年減少53.4%；收益增加2.3%至5.69億元。

資產負債表方面，截至9月底已抵押銀行存款為3,656.5萬元，銀行結存及現金為1.9億元，分別較2020年3月底增加12.3%及38.5%。

銀行貸款則為9,471.4萬元，股東貸款為4.43億元，前者減少16.9%，後者增加27.5%。

股東貸款方面，在中期業務報告內指出，在2018年至2020年11月16日之間，與黎智英訂立一份協議及補充協議，黎智英向公司提7.76億元免抵押、免息貸款，有關貸款為免息及須於36個月內償還，在財政年度上半年，黎智英已向公司提供1億元貸款。

截至去年9月底，壹傳媒來自股東貸款總額為5億元，未動用額度為2.56億元。《蘋果日報》曾指股東貸款「是集團維持營運的重要資金來源」，並預料2億多元現金可維持集團營運9至10個月。

至於銀行融資方面，可使用銀行融資合計3.175億元，但已動用的融資高達2.981億元，意味該筆可提取的融資僅餘1,940萬元。

據壹傳媒上年中期報告，目前該公司主要來往銀行是香港上海滙豐銀行、台中商業銀行、上海商業儲蓄銀行、星展銀行（香港）。

隨着黎智英資產遭凍結，若無新的股東貸款投入，壹傳媒資金流亦無以為繼。（HK01）

台蘋從明日起停刊

早在在2018年11月，壹傳媒將台北市內湖區總部的兩幢辦公大樓物業，以約4.54億元售予台灣中信金控旗下台灣人壽。黎智英在2019年3月底，將其私人持有的內湖區「壹電視大樓」全幢，售予台灣中國電器的子公司中電開發，據報代價是14.5億元新台幣（約3.6億港元）。

黎智英於上周五（14日）被政府凍結資產前，宣佈由明日（18日）起停刊紙本報章《台灣蘋果日報》，未來將專注於網絡業務。根據最近一份中期業績，《台灣蘋果日報》平均每日發行量近8.3萬份，較2019年上半年近10.2萬份下跌，收入跌38%至7,320萬元，當中的廣告收入更跌51.4%。

《台蘋》社長陳裕鑫同日亦發信給員工，宣布已向行政總裁表示，即日起辭去董事、台蘋社長、紙媒總編輯的職位，並將自己列入被資遣名單。《台蘋》目前801名員工，今次停刊將裁減326人，對公司來說即是節省成本的「止蝕」措施。

光大新鴻基財富管理策理師溫傑認為，從過往壹傳媒、毛記葵涌（1716）股價變動來看，相信「投資者有自己的諗法」，預料復牌後股價會有波動。（資料圖片）

分析師：投資者有自己的諗法

光大新鴻基財富管理策理師溫傑就認為，壹傳媒因待公布黎智英資產被凍結公告而停牌，復牌機會大，一般慣例，通常公司股東涉及股份凍結事項，股價必定插水。不過，從過往壹傳媒、毛記葵涌（1716）股價變動來看，相信「投資者有自己的諗法」，預料復牌後股價會有波動。

不過，溫傑又指，由於公司前景不明朗，籲投資者還是「少掂為妙」。對於公司改善財務方法，他指出，「問題一直都有，媒體行業都比較艱難」，但相信該公司媒體平台的訂閱量增加或加價，將對公司資金有所幫助。

此外，據聯交所披露權益顯示，獨立股評人David Webb曾持有壹傳媒逾5%的股權，為當時第二大股東。David Webb接受《蘋果日報》訪問時僅表示他曾經是壹傳媒的股東，及從不評論其持股的公司。根據他的最新持倉披露，並沒有顯示壹傳媒持股。