新世界鄭志剛發起SPAC已登陸美股　富途有份支援

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-17 14:10

富途控股（美：FUTU）公布，富途成功支援首個特殊目的收購公司（SPAC）Artisan Acquisition（美：ARTAU）登錄美股，並聯手瑞銀、瑞士信貸擔任聯席承銷商，為富途美股IPO承銷業務寫下里程碑。

富途是次與Artisan Acquisition、發行人及專業投資者緊密連結，包括提供「一圖讀懂SPAC」、「深度資訊解讀」等投資者公關服務，協助發行人提高投資者對SPAC公司上市的認識，並進一步了解其投資價值。

富途控股創辦人、董事長、首席執行官及技術委員會主席李華表示，Artisan Acquisition 成功掛牌為富途創下多個記錄，包括富途首次為SPAC上市公司擔任聯席承銷商，同時為富途首次向專業投資者開放SPAC國際配售認購通道，開拓更多元化的投資產品，滿足全球眾多投資者不同需要。

Artisan Acquisition由鄭志剛發起

李華續指，富途平台的獨特優勢有助上市企業向全球千萬用戶精準傳遞其投資價值，提升新型投資者關係服務的價值。他期望未來將繼續以革新的用戶體驗，發掘更多行業機會。

Artisan Acquisition由新世界發展（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛起的SPAC，集資額為3億美元。其集資取得的資金會用於併購醫療保健﹑消費及科技領域，及適合在大中華區市場發展的高增長企業。