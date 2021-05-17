SHOPLINE：去年網上開店營業額增近兩倍　直播行銷為來年大趨勢

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-17 19:03

網上商店架設平台SHOPLINE公布，去年其香港店家總營業額上升接近兩倍，註冊開店商戶數目升幅達8成，總人流和總訂單數更分別上升1.55倍和2.28倍。有超過一半的受訪店家指，去年在網店經營方面投放了更多資源，當中近8成增加了宣傳及廣告的投資金額。

直播行銷、O2O、跨境電商 三大來年趨勢

疫情期間，直播行銷興起，SHOPLINE指出直播行銷、O2O、跨境電商將成為三大來年趨勢。調查顯示，有兩成受訪商戶已嘗試網店直播的好處，而未曾嘗試的商戶中，超過7成正計劃今年嘗試直播。

在直播時間方面，周三有最多人觀看，比其他日子高出近一倍；其次是周六和周二，時間則集中在晚上10 時至11時。至於渠道方面，Facebook是最常用直播平台，其次是Instagram和YouTube。

今年的熱門網店商戶產業則較平均，以流行衣飾、綜合零售、生活起居為三大產業，佔整體近半（SHOPLINE提供）

流行衣飾、綜合零售、生活起居為網店的主要產業

以往不少商家開店時會以流行衣飾為首選，今年的熱門網店商戶產業則較平均，以流行衣飾、綜合零售、生活起居為三大產業，佔整體近半，而生活起居、飲食產品、綜合零售則冒起成為最快速產業，增加逾100%。

戶外運動、電子產品、美妝保養亦大受歡迎，成為去年人流最旺的產業，但戶外運動及電子產品訂單成交轉換率卻相對較低，生活起居產品的轉換率與去年一樣維持整體最高。

電子錢包成為最多顧客選用付款工具，已超越信用卡及銀行轉帳。（SHOPLINE提供）

消費者行為模式轉變 電子錢包普及化

疫情下網購的交易模式亦迎來重大轉變，電子錢包成為最多顧客選用付款工具，已超越信用卡及銀行轉帳。至於物流方面，順豐配送仍然是主流，佔整體6成。

另外，消費者行為模式亦有所改變，訂單高峰日子從周三轉移到周四和周六，平日的訂單銷量則集中在深夜10至12時，周末則集中在上午10至11時及中午12至下午1時。

此外，疫情下大眾更注重健康，「口罩」成為2020年度最熱門的關鍵字，而運動服飾相關字詞亦成為熱門搜尋。