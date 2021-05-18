分析師：美元面臨大跌風險　黃金有望狂飆

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-18 11:00

《FX168財經報》5月18日報道，金融市場本周（5月17日至21日）開始時充滿了些許不確定性。14日強勁反彈並未在17日的亞洲交易中發展為進一步的買入，同時避開了拋售。從間接跡象來看，投資者暫停買入，但仍持樂觀態度。

FxPro Financial Services Limited分析師Alexander Kuptsekevich周一（5月17日）撰文稱，美元指數回到了90重要心理關口，等待着將推動美元走高或走低的新信號，就像過去四個月一直在做的那樣。如果美元大幅回落至90以下，將向更廣泛的市場發出信號，表明美元正在大幅回落，並將開始新一輪的反反彈（anti-rally）勢頭。Kuptsekevich指出，就強度而言，它可能與我們在2020年看到的情況相當，該指數在去年5月至今年1月初期間下跌了超過11%。技術分析顯示，美元指數可能會瞄準新的下行目標80至82區域。

Kuptsekevich稱，英鎊/美元測試1.41，美元/加元和美元/人民幣温和下行，這表明美元面臨持續的壓力。我們經常將這些貨幣對視為歐洲、美洲和亞洲風險需求的指標。它們已迅速從本地貨幣的回落中恢復過來，並回到了最近的極端水平。

Kuptsekevich寫道，黃金給出了更看漲的信號，在周一早上回到200 SMA之上，創造了4個月來的新高。金價在3月底觸底，與美元指數見頂相符。然而，黃金投資者更關心的是保持法定貨幣的價值，因為主要央行的印鈔機一直在運行。

因此，黃金的復甦更加強勁也就不足為奇了。然而，今日在1,855美元上方的漲勢仍需要收盤價高於200日移動均線（目前為1,847美元）來得到鞏固。

Kuptsekevich表示，進一步走高將確認黃金從兩年趨勢線支撐位反彈，並使2,600美元上方的區域被視為新的上行動能的長期目標，這一水平遠高於去年8月創下的歷史高位2075美元。