阿里巴巴投資越南零售龍頭　涉資31億港元　以擴大東南亞線上業務

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-18 13:35

阿里巴巴（9988）及合作夥伴將向越南綜合企業Masan Group Corp.的零售部門投資4億美元（折合約31.2億港元），該筆交易將擴大中國電子商務巨頭在東南亞的線上雜貨業務。

據《彭博》報道，阿里巴巴和霸菱亞洲投資基金引領一個財團，該財團將持有The CrownX的5.5%股權。The CrownX持有Masan Group在Masan Consumer Holdings和VinCommerce的權益；而Masan交易後將擁有The CrownX的80.2％的股權。

一份聲明顯示，這筆交易意味著The CrownX的投資前估值為69億美元。

圖中為Masan Group 旗下的Masan Central Market（網上圖片）

報道指，Masan正在與其他投資者進行深入談判，以進一步向The CrownX進行3億至4億美元的投資，該投資有望在2021年完成。

Masan Group成立於1996年，以魚露聞名，其魚露以Chin-Su和Nam Ngu等品牌出售。

作為交易的一部分，越南零售公司將與阿里巴巴的東南亞子公司Lazada合作，以擴大其在該國的數字業務。隨著中國本土市場競爭和監管審查的加劇，馬雲的公司正尋求擴大其在6.5億人口所在地的東南亞地區的業務。

據貝恩公司（Bain＆Co.），谷歌和淡馬錫（Temasek）估計，到2025年，越南的數字經濟將增長到520億美元，比2020年每年增長29％。