國泰對港星旅遊氣泡啟動延期感失望　4月客運量逾2.2萬人次

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-18 12:59

國泰航空（0293）公布4月份載客2.24萬人次，按年升63.2%，但相比2019年同月疫情前的水平仍下跌99.3%。至於乘客運載率增加2.5個百分點至24.2%。在2021年首4個月，載客人次較去年同期下跌97.9 %，運力下跌90.2%。

在貨運量方面，4月份運載7.31萬噸貨物及郵件，較去年同月下跌13.6%。運載率上升12.5個百分點至83%。2021年首4個月，載貨量較去年同期下跌26.7%，運力下跌40%。

日均載客量僅747人 仍低於水平

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，市場復甦的步伐仍然緩慢。4月份的客運需求非常疲弱，每日平均僅接載747名乘客，雖較上月微升，但整月的乘客量仍處於22,404人次的低水平。

他又提及到，月內審慎調升運力，包括恢復往來成都、廈門、高雄、墨爾本和珀斯的定期航班。整體而言，4月份的客運運力雖較3月份增加了21％，但仍較2019年4月疫情前的水平減少96.8%。運載率錄得輕微改善，唯仍處於24.2％的甚低水平。

因應政府撤銷了由英國抵港的航班禁令，國泰月初已重啟由倫敦希斯路機場出發的定期航班。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

計劃將於5月下旬恢復福州及杭州航班

在5月運力規劃方面，因應政府撤銷了由英國抵港的航班禁令，國泰月初已重啟由倫敦希斯路機場出發的定期航班；亦計劃將於5月下旬恢復福州及杭州航班，不過，客運業務仍然受到旅遊限制影響，包括特區政府由 4 月中旬起暫停所有菲律賓航班抵港。

對於往返香港與新加坡的「航空旅遊氣泡」航班延遲啟航，國泰表示失望的同時，亦因顧客對不論出行目的、均可享有雙向入境免檢疫安排的航班需求而感到鼓舞，並期待「旅遊氣泡」航班再度啟動。

4月份運載7.31萬噸貨物及郵件，較去年同月下跌13.6%。（Reuters）

國泰發行6.5億美元債券

此外，國泰航空今日中午正式公布，正式發行6.5億美元（約50.7億港元）債券，票面息率為4.875厘，於2026年到期。早前該公司向市場商議發行美元債券傾向。