美前財長姆努欽據報出售紐約複式豪宅　劈價幅度逾5200萬元

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-18 15:30

香港不時有名人劈價賣樓個案，原來美國物業市場，同樣亦出現類近情況。有美國物業代理指出，在特朗普執政期間擔任財長的姆努欽，最近將位於紐約的複式合作豪宅，劈價675萬元（美元‧下同）（約5,242萬港元）或20.76%。

據當地地產經紀商Olshan Realty報告顯示，該物業位於紐約公園大道740號。物業為5房戶，自2018年9月起以3,250萬元放售，放盤2年多，終於在上周以2,575萬元易手，即較叫價低近21%，但已是在過去18個月，曼克頓區最昂貴的物業成交。最終成交價仍有待交易完成及登記才知悉。

據《彭博》報道，姆努欽拒絕置評。

Olshan Realty指出同座大廈有不少名人為住客，包括對沖基金黑石主席蘇世民，以及著名婚紗設計師王薇薇（Vera Wang）。

豪華合作公寓難求新買家

報道指出，過去紐約豪華合作公寓身份象徵，可是近年新買家難求，因位於曼克頓一帶有不少新豪宅推出，並且擁有更多設施﹑更好視野，以及更少日常生活限制。

報道指出合作式公寓買家，會持有共同合作企業股份。董事局可以托准或否決買家，甚至可以要求買家在銀行戶口中現金水平，以至何時可以進行裝修等事宜。