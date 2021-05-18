偉易達去年多賺21%至2.3億美元　創歷史新高　派末期息74美仙

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-18 17:15

電子學習產品公司偉易達（VTech，0303）公布去年業績，截至今年3月底，股東應佔溢利增加21.1%，至2.309億元（美元・下同），創下歷史新高；每股基本盈利為91.6美仙，派末期股息74美仙，全年共派91美仙，按年上升71.7%。

期內收入增加9.5%，至23.723億元，毛利率則維持30.6%。收入增加，主要由於北美洲，歐洲和亞太區的銷售額增長，抵銷了其他地區的收入跌幅。

下年度毛利率料下跌

集團表示，儘管上半年全球供應鏈受阻，以及第四季電子零件供應短缺，但仍然錄得正面業績。不過，集團稱下年度收入難以預測，全球物料供應的不穩定狀況可能影響集團迎合需求的能力。同時，受到供應緊張、運費上升和人民幣升值導致材料價格上升所影響，毛利率料將下跌。集團指，已採取措施減輕相關影響，包括分散供應來源、重新設計產品、磋商新的付運合約和提高價格。

集團亦提到，今年是公司45周年，感謝管理層和全體同事在過去的努力。疫情令線上到線下（online-to-offline）的環境和消費者行為加速變化。集團會實踐以可持續發展為主策略的同時，亦將可持續發展融入業務營運的所有範疇，從設計到生產、從營銷到售後服務，都加強聚焦數碼化。