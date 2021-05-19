騰訊季績前瞻│放榜前守600關　三大利淡因素籠罩　專家逐一點評

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-19 11:05

騰訊（0700）將於周四﹙20日﹚公布首季業績，其股價一度跌穿3月低位後回升，昨升1.2%，報607.5元，重上600元大關。究竟目前騰訊的股價是便宜，還是貴？專家就中國監管、大股東減持、恒指削佔比的三大利淡因素逐一點評。

利淡1：中國監管長存

反壟斷法和互聯網金融監管持續，阿里巴巴（9988）更因「反壟斷法」被罰182億元（人民幣‧下同），令上季業績出現上市以來首次經營虧損，並錄得虧損54.8億元。

事實上，騰訊亦受中國監管所纏繞。在4月29日，據《新華社》報道，人行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門聯合對包括騰訊在內的部分從事金融業務的網絡平台企業進行監管約談。另外，其後又於翌日，市場監管總局發表公告稱，就騰訊收購Bitauto Holdings Limited股權案、收購上海闌途信息技術有限公司股權案，各處以50萬元（人民幣，下同）罰款。

第一上海首席策略師葉尚志接受訪問時表示，中國監管的主要是平台經濟，「騰訊並非直接受影響的一方，所以不會如阿里巴巴的業績般一為倒退」。在金融監管方面，他指，騰訊旗下的微眾銀行及微訊支付對整個騰訊業務不大，與螞蟻集團主要以支付寶所帶動的有所不同，「今次首季業績可以見到監管對騰訊的影響」。

富昌證券聯席董事譚朗蔚接受訪問時認為，「監管一直都會存在，現時騰訊難以重回1月時的估值，市場對其願景是差了，不過現時1個月的整改完結，未見有任何懲罰，相信騰訊獲放生機會不小。」

騰訊（0700）將於5月20日公布首季業績。

利淡2：大股東再減持 涉資逾千億元

早前騰訊再遭大股東減持。事隔三年，南非傳媒集團Naspers旗下Prosus於4月8日出售約1.92億股股份，佔已發行股份總數約2%，每股配售價595元，總代價1,141.8億元。

騰訊今個月一度失守配股價，低見566.5元，其後反彈回升至600元之上。葉尚志指，騰訊股價能重新上企600元關，已是不錯，「相比美團（3690），股價現時約處260元水平，配售價為273.8元，已失守配售價，同時彈也未彈得起。反而，騰訊被大股東減持後，大型基金經已拎到貨，再有大量急住買貨的需要不大，故此動力未見太多。」

譚朗蔚亦指，大股東3年一度才沽出，即使再沽也要等3年，至於市場對早前馬化騰、劉熾平減持的消息反應不大，故此暫未需擔心。

騰訊股價一度跌穿3月低位後回升，今升1.2%，報607.5元。資料圖片／鄧倩螢攝）

利淡3：恒指周五季檢 騰訊定削比重

恒指公司周五（21日）公布季度檢討結果，為大改革後首次季檢。是次恒指改革重點包括按7大行業選股，縮減上市時間要求，權重上限劃一為8%等，恒生指數系列的成份股變動將於6月7日 (星期一) 生效。這即意味目前騰訊佔恒指達10%的比重將要下調，追蹤恒指的被動資金亦需要轉出。

葉尚志及譚朗蔚均指出，恒指季檢調整比重只屬一次性。葉尚志又指，「短期對騰訊股價會有影響，被動資金流出，追蹤資金下降，大家記得當騰訊股價上升後，佔比超10%，之後又壓回來，之後升穿8%後，又只會壓回來，對股價中長期影響不大。」

葉尚志認為，騰訊股價值得關注，但可先等一等，「由於今年不少科技股均跌低於去年收市價，如美團、阿里，可候騰訊回調至去年收市價，即564元吸納，屆時的值博率和安全邊際便較高。」

另外，譚朗蔚表示，資金流出主要是恒指比重下降，被動資金流出的多少可以計算得到，最重要的是市場並非看淡騰訊，相信季檢對股價影響不大，最重要的是市場氣氛，現時有點轉好，A股又見突破，捱過利淡因素便可。「ATM （阿里巴巴、騰訊、美團）自失3月底之後，騰訊為首隻重上其上的股份，預料短線受制科技股氣氛，料仍會牛皮，並在600元至650元之間爭持，但中長線來看，當消化利淡後，公司增長動力料仍在，現時吸納便相對抵買。」