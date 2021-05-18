財匯局就收緊查冊資料披露聲明　稱核數師可用其他資料做審計

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-18 18:29

政府早前宣布會透過自訂立後審議方式，收緊公司查冊資料披露，日後只會將公司董事姓名，及隨機顯示身份證號碼3個數字。至於董事的個人住址，不會供公眾查閱。政府將公布有關計劃後，引起公眾關注。財務匯報局今日（18日）就公司註冊處新查冊制度作出聲明，指出最近收到新提案對上市實體核數師工作的潛在影響的查詢：並表示知悉對提案表達不同觀點，包括會計業界的觀點。

根據香港及國際審計準則，核數師在執行審計項目（包括為上市實體的審計項目）時，必須獲取足夠適當的審計證據，以降低審計風險至可接受的低水平，以讓核數師可得出形成審計意見的合理結論。核數師是否已取得足夠適當的審計證據以形成審計意見，是專業判斷的事宜。

就有關與董事進行交易的任何審計過程中，核數師都不應假設僅有董事的住址及身分識別號碼便是足夠適當的審計證據，而核數師在得出審計結論之前必須留意其他確證或矛盾的資料。

此提案緊隨英國的模式：英國自2009年10月起，公眾登記冊不再包含公司董事的地址，而僅顯示其提供服務的地址，董事亦可以申請將有關其住址的資料從公眾歷史檔案中刪除。財匯局注意到，在主要國際金融中心的其他司法管轄區，並沒有因為無法取得董事個人住址或完整身分識別號碼，而在進行審計項目或相關工作方面出現重大問題。與其他司法管轄區的核數師一樣，香港的核數師經驗豐富，有能力評估他們從公司註冊處及其他來源所取得的資料，是否足夠以達至審計目的。

財匯局將留意提案的發展，並繼續維持香港上市實體審計的水準。