港有望連續26日無源頭確診！　清零通關雙重憧憬　三大板塊可受惠

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-05-19 21:59

本港新冠疫情漸趨穩定，有望連續26日無不明源頭個案，重燃「清零」及「通關」的雙重憧憬。事實上，自中港啟動疫苗注射後，市場期望陸續放寬社交距離措施，經濟將重拾正軌，而相關板塊也「跑先」實體經濟，今年股價表現亮麗。倘上半年能控制疫情，甚至與內地、澳門通關，清零及通關受惠股有望再下一城！

香港兩大旗艦商場海港城、時代廣場母企九龍倉置業，近期表現亮麗。﹙資料圖片﹚

板塊一、收租股

恒指去年跌約3%，但地產分類指數卻大挫兩成，不論是地產發展、收租以至房托等股份都錄得不同程度的跌幅。不過，今年表現可謂一洗頹風，其中海港城、時代廣場母企九倉置業﹙1997﹚年初至今累升約一成；希慎﹙0014﹚更一度升近兩成，近日才回歸年初水平。

大行花旗去年底已明言，本港地產行業今年將出現疫後復甦，最為看好奢侈品零售收租股，在包括與內地通關、疫苗開始接種等刺激因素下，料次季零售銷售氣氛將改善。該行又稱，受惠於訪港旅行復甦，對奢侈品零售相關地產股看法尤其樂觀。

九龍倉置業主席兼常務董事吳天海本月初出席股東周年大會後亦稱，今年首季集團旗下商場表現較政府數據稍好，認為目前疫情改善且受控，零售市道表現平穩。

大和指在通關可期下，重申利福國際「買入」評級。﹙資料圖片﹚

板塊二、本地零售股

本港去年零售總銷貨值按年挫逾24%，粗略而言本地零售約有三份一由旅客帶動。倘疫情受控，加之遊客回歸，另一受惠板塊是消費及零售等傳統股。

上月中，正當政府宣布最快本月中起訪港可免隔離時，消息曾推動本地零售股向上衝，周大福（1929）、周生生（0116）、利福國際（1212）及莎莎（0178）等都有異動。

以SOGO母企利福國際為例，4月績後分別獲大和及麥格理看好，當中大和指在通關可期下，重申該公司「買入」評級，將目標價由7.6元上調至8元，較現價6.23元潛在升幅近三成。

板塊三、濠賭股

若果要投資「通關概念股」，濠賭股也是考慮之列。據《澳門日報》報道，澳門酒店旅業商會會長張健中表示，「五一」假期澳門酒店入住率高見八至九成，基礎旅客數量有所回升，相信行業最壞時間已過，但補充須警惕外圍疫情升溫的風險。

工銀亞洲證券業務部發表報告稱，假若入境澳門的限制逐步放寬，相信在疫情受控外出消費信心回復下，消費旅行需求將會得到釋放。同時，預期博彩業的中場業務將會率先回復，中場業務佔比較高的博彩及休閒娛樂成份較高企業的收入會較快重拾增長。

高盛上月中指，預期未來12個月濠賭股有進一步上漲空間，而每次整均為吸納機會，重申澳博（0880）、銀娛（0027）及金沙中國（1928）的「買入」評級，目標價分別為12.8元、80.5元及41.2元。