孫宇晨自曝斥1.53億美元抄底Bitcoin　買入均價3.69萬美元

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-20 08:42

在比特幣（Bitcoin）價格大跌之際，波場TRON創始人孫宇晨在Twitter上發文支持加密貨幣。

孫宇晨表示，他已「逢低買入」加密貨幣，分別以36,868美元的平均價格購買了1.53億美元的比特幣，以2,509美元的平均價格購買了1.35億美元的以太坊。

比特幣於4月14日創下歷史最高的64,838美元之後，比特幣未再向投資大老們心目中的50萬美元進發，而是一路向下。

直至本周三，整個加密市場迎來血洗，比特幣跌破40,000美元整數關口後仍在不斷下探，比特幣跌幅一度擴大約30%，逼近3萬美元水平。

與此同時，加密貨幣交易平台幣安發佈公告稱，暫停以太坊和ERC20的提款，暫停部分槓桿代幣交易。與此同時，Coinbase跌到「死機」，並稱正在調查平台「死機」狀況。加密貨幣交易所Kraken也表示，目前交易平台出現網絡連接故障。

除比特幣之外，其他加密貨幣更慘。以太坊暴跌近37%，EOS、艾達幣等跌幅都接近50%。

分析人士認為，加密貨幣暴跌的導火線是中國的監管部門聯合發佈《關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告》。公告強調，金融機構、支付機構等會員單位不得用虛擬貨幣為產品和服務定價，不得直接或間接開展與虛擬貨幣相關的業務。其實，此前已經有多國央行收緊了比特幣的交易。