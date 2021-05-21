恒指季檢│騰訊友邦比重將被削　呢隻股有望上調　股價仲搶先升5%!

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-21 07:00

恒指季檢將在今日﹙21日﹚收市後有結果，當中權重逾8%的騰訊（0700）和友邦（1299）均要下調比重，同時如要明年中達至80隻成分股，每次季檢均要淨增加5間公司，分析指，被下調比重的公司股價將短期受壓，而獲納入的公司可有利好，惟要留意實際比重。

恒生指數公司早前指出，恒生指數成份股將從七個行業組別選出，目標是使每個行業組別的市值覆蓋率不低於50％。所有恒生指數成份股，包括同股不同權或第二上市成份股，將劃一權重上限為8%，此權重上限將同時適用於恒生中國企業指數。恒生指數系列的成分股變動將於6月7日 （星期一） 生效。

張智威表示，騰訊和友邦短線有壓力，但相信沽壓不太大，反而京東有3大賣點，值得留意。（資料圖片）

騰訊友邦勢被下調 短線有壓力

目前恒指佔比超過8%的騰訊和友邦，騰訊和友邦兩者分別佔恒指的比重為10%，屬權重最大的兩隻股份，匯豐（0005）只有7.8%佔比。如今季檢後，兩者權重勢將下調至8%。

信誠證券聯席董事張智威接受訪問時表示，是次恒指成分股調整，對部分重磅的股份當然有影響，「由宣布至生效的日子仍存在半個月左右，相信基金不會在最後時間或一次過買貨或沽貨，騰訊和友邦短線有壓力，但相信不會大」。騰訊昨日逆市靠穩，現報609元，微升約0.3%。友邦則跌2.1%，報101.６元。

恒指季檢將在明日﹙21日﹚收市後有結果，當中權重逾8%的騰訊（700）和友邦（1299）均要下調比重。

阿里巴巴美團料獲上調 美團彈高5%

相反，阿里巴巴（9988）、美團（3690）等則有望上調比重，兩者現僅佔恒指5%比重。張智威指，「阿里、美團獲被動資金追入當然是好，對股價絕對是利好。不過要注意的是股份加大佔比的多募。如果日後陸續成分股陸續增多，即使有股份要上調比重，每次的比重增幅亦不多。」美團昨日大升5%，報273.2元，阿里巴巴跌0.8%，報206元。

京東有3大賣點 成黑馬之最

恒生指數公司目標於2022年中前透過定期指數檢討將成份股數目增加至80隻，而最終數目將固定為100隻。張智威以京東（9618）及網易（9999）為例，他指兩者均有機會入選藍籌，並且季績勝預期，值得留意。「京東本來已有3大賣點，一是業績佳，二是大行唱好，三是具有京東物流（2618）分拆概念，目前京東物流招股反應熱烈，超出市場預期，對京東股價亦有幫助。」

除了潛在納入恒指外，張智威指，京東本來已有3大賣點，一是業績佳，二是大行唱好，三是具有京東物流（2618）的分拆概念。

京東首季度業績勝市場預期，營收達2,032億元人民幣，按年增長39%，按非公認會計準則下，淨利潤為40億元人民幣，按年升33.3%，年度活躍用户近5億。 加上，有大行唱好，大和指，京東今年首季收入優於市場原預期，而年度活躍用戶數增長強勁，其中偏遠城市新增用戶佔總體新增用戶達81%，預料京東今年第二季收入可按年增長25%，目標價升至465元，重申「買入」評級。至於京東物流，暫超額認購逾220倍，並於明日截止招股，預計5月28日掛牌。

然而，張智威指出，獲納入恒指表示有利好因素，但並不代表對股價有重大利好，「因為恒指日後還要加增成分股，料今次獲納入的公司比重不會太多，甚至會被日後加入的股份攤薄，故此，雖有利好，作用未算太大。」