港交所稱修訂上市規則　加強香港國際金融中心角色

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-20 17:59

港交所（0388）今日（20日）刊發有關主板盈利規定及檢討《上市規則》有關紀律處分權力及制裁的條文的諮詢總結。

兩項諮詢均接獲約100份來自廣泛界別的回應意見，回應人士均屬香港資本市場不同持份者的代表。經仔細考慮每名回應人士的意見後，聯交所作出總結以加強及提升香港資本市場的質素及持正操作。將實施的《上市規則》修訂連同聯交所與證券及期貨事務監察委員會所採取的方針，將有助處理監管關注的情況，並為投資者提供進一步的保障。

經考慮後，港交所修改了諮詢文件中的建議而採納以下做法，包括將盈利規定調高60%，並修訂盈利分布規定（修訂後的盈利調高幅度）；修訂後的盈利調高幅度的實施日期為2022年1月1日；按情況就個別申請人不用符合盈利分布授予寬限，靈活處理。

港交所指，根據修訂後的盈利調高幅度，主板上市申請人於3年營業紀錄期的股東應佔盈利必須符合以下最低要求，包括最近一個財政年度不低於3,500萬元；及前兩個財政年度累計不低於4,500萬元，即3年累計盈利不低於8,000萬元。

香港交易所上市主管陳翊庭表示，香港交易所致力維持並提升旗下市場質素，同時非常重視投資者保障。為此，當局必定要全力做好把關，執行更有針對性的上市後監管，讓市場更清晰監管及規則執行的職責，提高透明度。相信是次《上市規則》的修訂，會令香港資本市場整體受惠，並進一步加強香港作為亞洲首要國際金融中心的角色。

聯交所將檢討GEM

此外，聯交所將與證監會合力應對諮詢總結所述的監管事宜，包括全力審查上市申請人，及嚴加監管那些出現了聯合聲明所述特點的上市申請。此外，亦會特別強調個人亦須對違反《上市規則》負責，包括參與聯合聲明所述的有問題行為的人士。

聯交所亦會檢討GEM，包括GEM的定位、市場觀感，以及其作為主板的替代上市平台的可行性。