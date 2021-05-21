撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-21 07:10

恒指公司本周五收市時段後，公布季度檢討，將會首次反映恒指世紀改革的諮詢結果，包括增加成份股數量、縮短新股上市歷史要求，以及更改恒指成份股權重上限等五項重大改變。目前恒指成份股合共有55隻，市場普遍預期最新一次季檢將淨增加5隻，至總數60隻。

恒指公司今年3月公布的改革諮詢結果之中，目標2022年年中成份股數目增至80隻，連同本周五的季度檢討，期內共有5次季檢，故市場估計每次季檢將平均淨納入5隻股份。另外，根據恒指公司作出的模擬結果，預計當恒指成份股增至80隻，目標使每個行業組別的市值覆蓋率不低於50％。

其中，非必需性及必需性消費的市值覆蓋率將由現時的33.6%，增至目標的65.3%，相關成份股數目由11隻增至20隻，是「空缺」最多的行業之一。另外，醫療保健業的市值覆蓋率將由22.5%增至78.4%，成份股數目將由3隻增至10隻。

中金公司發表報告，估計京東（9618）及網易（9999）染藍機會較大。（資料圖片）

中金料醫療消費科技染藍機會大

醫療、消費板塊的「空缺」較多，中金公司發表報告亦預期醫療、消費和科技的行業覆蓋度或明顯提升，估計京東（9618）及網易（9999）染藍機會較大；消費股華潤啤酒（0291）、中國飛鶴（6186）和李寧（2331）亦是大熱之選。至於醫療保健行業之中，中金則估計信達生物（1801）、微創醫療（0853）、復星國際（0656）、平安好醫生（1833）、威高股份（1066）有望染藍。

其餘包括信義玻璃（0868）、信義光能（0968）、康師傅（0322）、閱文（0772）、頤海國際（1579）、滔搏（6110）、中國旺旺（0151）、海螺創業（0586）及高鑫零售（6808）。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，經過近期恒指公司令人意外的季檢結果後，他坦言不再預測哪隻能獲納入成份股，「好難估而且估嚟無意思」，強調投資者不應因為個別股份染藍與否而作出買入賣出決定，反之要從基本因素分析。

溫傑相信，在成份股數目增加下，「染藍」股份權重佔比有限，被動資金流入或較以往相對地少，對刺激股價作用有限。（資料圖片）

溫傑：染藍非買入的唯一考慮

雖然不作預測，但溫傑基於恒指改革後的框架下，認為今次很大機會納入一些消費類公司，例如市場普遍預測的華潤啤酒、思摩爾﹙6969﹚；另外基於市值考慮和交投活躍，京東及網易都是熱門之選。但溫傑重申，由於恒指公司檢討機制難以捉摸，故此市值大並非代表有很大機會納入，更可能要考慮到上市歷史等。

他認為，恒生指數成份股目標在明年中增至80隻成份股，是次季檢很有可能淨增加5至6隻，故此相信「染藍」股份權重佔比有限，被動資金流入或較以往相對地少，對刺激股價作用有限。

夏天有利啤酒銷售，溫傑看好華潤啤酒。（視覺中國）

信達「達伯舒」赴美申請上市

溫傑認為，與其猜想哪一隻成份股獲納入，倒不如從基本面尋找優質股，而納入成份股或只當作「Bonus」。他點名提到信達生物及華潤啤酒，其中信達生物旗下創新PD-1抑制劑藥物信迪利單抗注射液「達伯舒」的新藥上市申請，已獲美國食品藥品監督管理局正式受理，有望最快下半年獲批。

至於同樣獲溫傑看好的潤啤，他認為在多品牌的帶動下，由過去主打「雪花」，到今天的「喜力」，加上夏天來臨有利啤酒銷售，預期將有不俗的前景。