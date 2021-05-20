港交所上調盈利門檻明年生效　未來或掀起金融從業員失業潮

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-05-20 20:04

港交所（0388）今日（20日）公布，將主板上市申請人前3年累計盈利規定，由原本5,000萬元上調60%至8,000萬元，將會於2022年1月1日生效，而且會按情況就個別申請人不用符合盈利分布授予寬限，靈活處理。

港交所去年11月建議提高上市盈利門檻，幅度達到1.5倍或2倍，但諮詢一出，引起不少業內人士發出反對聲音。當時，港交所稱上調上市盈利門檻目的是提升主板公司素質，以及打擊「空殼公司」。

李華倫直斥港交所歧視小公司，料未來不少從業員會失業。﹙李澤彤攝﹚

股壇壞孩子斥港交所製造人禍

在股壇上赫赫有名、人稱「股壇壞孩子」的禹銘投資董事總經理李華倫，去年在諮詢期已砲轟聯交所封殺中小企上市之路。今日再接受訪問時感嘆，香港中小企捱過2019年社運、2020年疫情，但卻遇上大殺傷的人為災禍。「全香港都知港交所封殺本地中小企的原因（港交所照顧細公司的成本不小，但公司交投細，並不能為港交所帶來太多收入），但衣衫襤褸就無好人？」他直言，港交所此舉是歧視小公司。

聯交所同時表示，會檢討前稱創業板的「GEM」，包括GEM的定位、市場觀感，以及其作為主板的替代上市平台的可行性。

李華倫則認為這個講法「好虛」，笑言「你安慰人都搵個好啲嘅藉口，未來嘅事邊個知？同你拍拖俾人飛，對方同你講下個會更好有咩分別」。他預計，未來會有為數不少的中小型行從業員、會計師及律師失業。

梁杰文指，本地中小企是今次上調盈利的犧牲品。（資料圖片）

梁杰文：聯交所不會再讓步

宏高證券投資經理梁杰文表示，今次調整在諮詢期完結半年後就生效，感覺「成件事趕住出」。事實上，以過去3年盈利來計算，橫跨了2019年社會運動及2020年疫情，能達到盈利要求的中小企數目不多，「但我不認為他們會再考慮這個因素，因文件的字裡行間都顯示出他們對上調盈利的決心」。他認為在聯交所眼中，上調幅度由兩倍降至六成已屬「讓步」，加上聯交所希望引入更多新經濟及生物科技公司，而非本地公司，「為了維持他們的秩序，本地中小企無可厚非要犧牲」。

聯交所同時表示，會檢討前稱創業板的「GEM」，包括GEM的定位、市場觀感，以及其作為主板的替代上市平台的可行性。

有熟悉殼股市場的玩家認為殻價未必會升，只會有支持。（Getty）

殼價不會大升 但有一定支持

梁杰文稱，聯交所或希望將本地集中於GEM上市，因近年GEM上市的公司寥寥可數。不過要吸引公司到GEM上市，除了考慮下調上市收費，重點是要改善市場對GEM的印象。

另外，有熟悉殼股市場的玩家透露，近年因注入新業務至「殼」會引起反向收購及被聯交所「DQ」後，殼股市場已不太活躍，令市場出現供過於求的情況。「市場已囤積了一些想賣的殼，但對上市增加了難度，反而會對殻價有一定嘅支持，我覺得短期內未必會升，但起碼支持到現在的價錢」。但他坦言，對一眾專做小型主板上市上市的保薦人及證券行影響最大，「一定少了公司申請，直接影響上市團隊的生態鏈」。