中國房地產稅落地勢在必行　這兩地或入選首批試點

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-21 09:53

中國財政部等4部門日前召開房地產稅改革試點工作座談會。《中國證券報》報道，專家認為，房地產稅落地勢在必行，但目前全面落地仍存在諸多難點。從這次會議來看，房地產稅落地的「破局點」可能是先在一些城市進行改革試點，從而為上升到立法層面奠定基礎。有專家猜測，深圳、海南等地或入選首批試點擴圍城市。

房地產稅落地勢在必行

房地產稅改革試點工作座談會召開後，業界圍繞房地產稅落地的討論瞬間被喚醒了。房地產稅將加快落地的觀點逐漸佔據上風。

易居企業集團首席執行官丁祖昱表示，近期房價似乎陷入「越調控越上漲」的怪圈，在土地供應「兩集中」政策出台後，土拍整體熱度並未如期出現明顯下降，核心區位熱門宅地頻頻到達限價上限。因此，這時推進房地產稅立法和改革或成為較佳時間窗口。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，從立法進程來看，房地產稅立法在2021年仍沒有時間表。但從疫情後的房地產演進形勢來看，加快推出房地產稅，調節因為房產拉大的收入差距、穩定社會形勢、夯實需求基礎，勢在必行。

稅制設計等難點猶存

房地產稅出台有多方面好處。貝殼研究院首席市場分析師許小樂介紹，一是可以直接增加地方稅收來源；二是提高居民持有成本，減少炒房動機，降低房地產對金融資源的吸引力，並提高存量房源出租意願。「房地產稅是打破目前房地產市場僵局的關鍵一步，更是建立多主體供給、多渠道保障、租購併舉的住房制度的重要支柱。」

不過，有業內人士認為，房地產稅出台仍面臨一些難點需要攻破。比如，需要全面的房地產信息管理系統等「基礎設施」來支持房地產稅開徵。還需考慮會否影響房地產市場和經濟發展，在徵稅範圍、稅率設計、理順與相關稅費關係、徵稅主體等方面需要充分論證、徵求意見。

北京嶽霖稅務諮詢有限公司董事桂茂林認為，房地產稅徵收還要解決價格確定的問題，二手房可能存在價格的「陰陽合同」、房價不斷變動等問題。

多城市可能進入試點

「對房地產稅的相關表述，從穩妥推進變為積極穩妥推進，意味着不一定要等待立法過程，試點潛力值得挖掘。」華夏新供給經濟學研究院院長賈康稱。

許小樂認為，房地產稅一定會遵循穩妥推進的原則，首先是擴大試點城市，總結上海和重慶試點經驗，進一步優化徵收方式，在房價上漲壓力較大的城市擴大試點。「前期深圳開始實行二手房官方指導價，本質上屬於政府評估價，為房地產稅基的確定做了前期探索。」

賈康認為，深圳和海南應該積極推出房地產稅改革試點。這是由於深圳房地產存在過熱情況，海南要推進建設自由貿易港，資源配置也應當高度市場化。

在桂茂林看來，房地產稅試點一方面會在原來試點的上海、重慶調整政策繼續推進，另一方面，可能會向一些房價上漲較快的城市擴大試點，既包括深圳等一線城市，也包括二線、三線一些房價過快上漲的城市。