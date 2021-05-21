諾獎得主Paul Krugman：比特幣是龐氏騙局　但不一定很快走向崩潰

撰文： 蘇梓墨 最後更新日期： 2021-05-21 13:42

據《澎湃新聞》報道，諾貝爾經濟學獎得主Paul Krugman在推特上發佈了一篇其發表在紐約時報上對比特幣的評論，並配文稱「預測將收到很多仇恨郵件，『邪教』是不能嘲笑的」。在紐約時報評論中，Krugman表示，比特幣之類的加密資產是一個龐氏騙局。

Krugman認為，自誕生起12年，加密貨幣在正常的經濟活動中幾乎不起任何作用。唯一一次聽説被用作支付手段，而不是投機交易，是與非法活動有關，比如洗錢或向關閉它的駭客支付比特幣贖金。其在與加密貨幣或區塊鏈的狂熱者的多次會面中，關於區塊鏈技術與加密貨幣解決了什麼問題，他認為至今仍然未聽到明確的答案。

為什麼人們願意花大筆錢購買那些似乎毫無用處的資產？Krugman給出的答案是，這些資產的價格不斷上漲，因此早期投資者賺了很多錢，他們的成功不斷吸引新的投資者。

Krugman認為，這是一個龐氏騙局，一個長期運行的龐氏騙局需要一個敍事——而敍事才是加密市場真正擅長的地方。首先，加密推動者非常擅長技術性的討論，使用神秘的術語來説服自己和其他人「正在提供一種革命性的新技術」，儘管區塊鏈在信息技術標準中已經相當陳舊，而且還沒有找到任何令人信服的用途。其次，自由主義者會堅稱，政府發行的沒有任何有形支持的法定貨幣隨時都會崩潰。

不過，Krugman認為加密貨幣不一定很快走向崩潰。因為即使是像他這樣對加密技術持懷疑態度的人，也會對黃金作為一種高價值資產的耐久性表示懷疑。畢竟，黃金面臨的問題與比特幣差不多，大家可能認為它是貨幣，但它缺乏任何有用貨幣的屬性。

近日，比特幣價格在幾度大跌後數次回升。5月19日，比特幣價格最低跌至30,000美元附近，日內最高跌幅超過30%，24小時內爆倉超150億美元。此後，逐漸回升至42,000美元。5月21日，受「美國財政部要求超過1萬美元的加密貨幣轉賬需向美國國稅局（IRS）報告」的消息影響，比特幣價格再度從42,000美元跌至39,000美元左右，此後又再次拉昇至41,000美元。