藍籌新貴｜信義光能高開4.7%　比亞迪升近3%、碧桂園服務揚逾2%

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-24 09:42

恒生指數公司上周五（21日）公布季度檢討，加入信義光能﹙0968﹚、比亞迪﹙1211﹚及碧桂園服務﹙6098 ﹚入恒指成份股，藍籌股數目將由目前55隻增加至58隻。

比亞迪今早高開2.81%；碧桂園服務高開2.25%；信義光能高開4.7%。

阿里、美團權重上升

恒指成份股權重變動方面，友邦保險﹙1299﹚權重由10.24%減至8%、騰訊﹙0700﹚由9.38%減至8%、滙豐控股﹙0005﹚由8.4%減至7.89%。另一邊廂，美團﹙3690﹚由4.28%升至7.71%、阿里巴巴﹙9988﹚5.59%升至7.73%。

美團微升0.58%，傳配股的阿里巴巴跌近1%。

汽車之家、B站入局

至於恒生科技指數成份股，成份股數目由現時31隻重置至30隻，加入汽車之家﹙2518﹚及嗶哩嗶哩﹙9626﹚；而中興通訊﹙0763﹚、鴻騰六零八八精密科技﹙6088﹚及祖龍娛樂﹙9990﹚將被剔除。

汽車之家跌1.6%，嗶哩嗶哩跌逾1%。

鐵塔遭剔出國指

恒生國企指數方面，成份股將由現時31隻重置至30隻，當中加入比亞迪、恒大物業（6666）；而粵海投資（0270）、中聯通（0762）及中國鐵塔（0788）將被剔出。

恒大物業高開1.9%。粵投平開；聯通高開0.2%；鐵塔低開0.9%。

恒生綜合指數方面，成份股數目將由502至增至506隻，當中加入醫渡科技（2158）、心通醫療（2160）、汽車之家及諾輝健康（6606）。

醫渡科技升近2%，心通醫療升0.47%，諾輝健康升0.66%。